Día de la Música: ¿Quién fue Santa Cecilia?

Este sábado 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos y un símbolo de resistencia

22 de noviembre 2025 · 12:20hs
Este sábado 22 de noviembre se celebra el Día de la Música en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos y un símbolo de resistencia quien fuera martirizada.
El Día de la Música, celebrado cada 22 de noviembre, rinde homenaje a todos aquellos que dedican su vida a este arte universal. La elección de la fecha no es casualidad: está profundamente vinculada a la figura de Santa Cecilia, patrona de los músicos y un símbolo de resistencia y fe en la tradición católica. Este día no solo invita a reconocer la creatividad y el talento de los artistas, sino también a reflexionar sobre la historia detrás de esta celebración.

La santa fue proclamada patrona de los músicos por el Papa Gregorio XIII en 1594. Esta fecha conmemora el día de su martirio en el año 230, un momento clave en la tradición cristiana que transformó su figura en un símbolo de devoción y resistencia.

Aunque la conexión entre Santa Cecilia y la música tiene raíces en una interpretación errónea de textos medievales, la tradición la ha mantenido como una figura central en el ámbito musical. Según la versión escrita de su biografía en latín, durante su boda, Cecilia “cantaba con su corazón” a Dios, mientras sonaban órganos. Sin embargo, estudios posteriores aclararon que rezaba candentibus organis, es decir, mientras se quemaban los instrumentos de tortura, lo que desmitifica su vínculo directo con la música. A pesar de esta confusión, su imagen como protectora de los músicos ha perdurado por siglos.

Este día busca reconocer la importancia de la música como una forma de expresión y su impacto cultural a lo largo del tiempo, reuniendo a músicos y amantes del arte en celebraciones que honran este legado.

La historia de Santa Cecilia

A Santa Cecilia la mataron el 22 de noviembre. Es una de las figuras más veneradas del cristianismo temprano y un símbolo de fe inquebrantable. Nacida alrededor del año 180 d.C. en Roma, provenía de una familia noble en una época en la que el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano. Su vida y su martirio dejaron un legado que trasciende lo religioso, marcando también el mundo de la música, aunque de manera indirecta.

Cecilia fue prometida en matrimonio a un joven pagano llamado Valeriano, a pesar de su voto de castidad y su devoción a Dios. Durante su boda, le confesó a su esposo que un ángel del Señor protegía su pureza. Valeriano, sorprendido, aceptó bautizarse para poder comprender la fe de Cecilia. No solo él se convirtió al cristianismo, sino también su hermano, Tiburcio, y ambos se dedicaron a ayudar a los cristianos perseguidos. Sin embargo, sus actividades los llevaron a ser arrestados y, tras negarse a renunciar a su fe, fueron ejecutados.

Cecilia también fue arrestada, pero se negó a abjurar de su fe a pesar de las amenazas de tortura. Según la tradición, fue condenada a morir en un horno caliente, pero milagrosamente sobrevivió. Finalmente, fue decapitada el 22 de noviembre del año 230, aunque la ejecución no fue inmediata y sufrió varios intentos fallidos antes de morir.

