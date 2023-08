Velada en Santa Fe con presencia entrerriana

Además, como es costumbre, habrá sorteos entre los asistentes y servicio de buffet, para disfrutar de una gran velada boxística en la Provincia de Santa Fe.

Serán un total 11 peleas que comprenden la programación, de las cuales, seis serán de carácter amateur (3 rounds) y cuatro entre pugilistas profesionales (4 rounds).

En cuanto a las peleas profesionales, las de fondo, serán animadas por Matías Gallucci vs. Dimas Garateguy (Súper Welter), Kevin Furrer vs. Claudio Baldomir (Súper Ligero), Tomás El Zorro Di Lucca vs. Néstor Fernández (Súper Welter) y Rubén Chapulín Cantero vs. Jesús Simiand (Súper Mosca).

Por el lado de los combates amateurs, el cronograma es el siguiente, Jorge Solís (W.P.) vs. Ignacio Andino (Thunder Box), Bruno Encina (W.P.) vs. Leonardo Garbozo, Axel Iglesia (W.P.) vs. Bautista Mazzoni (Olimboxing), Joaquín Caito (W.P.) vs. Jonathan Salcedo (Thunder), Gustavo Ferreyra (W.P) vs. Exequiel Ruiz (Laguna Paiva) y Cristian Blabuena (UPPER) vs. Damián González (Peri Box).

Se destaca la participación de Jesús El Maldito Simiand, quien ostenta un récord de 6 triunfos (0 KOs), 6 derrotas (3 KOs) y 0 empates. Simiand viene de derrotar al chaqueño Alex Meza por puntos y fallo unánime, en junio del año pasado. Lo que significó su regreso al ring tras tres años y medio de inactividad.

Esta vez, se verá las caras con Rubén El Chapulín Cantero, con un total de 4 triunfos (2 KOs), 1 derrota (1 KOs) y 0 empates. Por su parte, el santafesino viene de ganarle a Alfredo Petkus, también en 2022. Es decir, que será una pelea con varios condimentos, ya que ambos no vienen teniendo una participación muy activa arriba del cuadrilátero y cualquier desatención puede inclinar la balanza al rincón del contrincante y viceversa.

A su vez, también dirá presente otro paranaense en la velada, Dimas Garateguy, el nacido en el barrio Paraná V peleará ante Matías Galluci en el último turno, a partir de la 1.

En declaraciones a Ovación, el pugilista entrerriano, Jesús Simiand, se refirió al evento que se aproxima.

“Estamos enfocados, venimos con un envión anímico muy bueno, porque hace un mes atrás peleamos acá en Paraná y pudimos ganar”, comenzó.

En cuanto a su preparación durante este último tiempo, el púgil, expresó: “Fue dura, como siempre nos preparamos para toda pelea y estamos muy contentos de que nos llamen de Santa Fe para un festival tan grande como va a ser este y queremos traer el triunfo acá a la ciudad de Paraná”.

Las emociones en cualquier ser humano se manifiestan de distintas formas y el boxeo no es excepción, por lo tanto, Jesús dijo: “Me estoy sintiendo un poco nervioso en estos días, pero tranquilo, porque trabajamos bien y conocemos al rival, sabemos que es muy buen boxeador, pero nosotros también somos buenos y no vamos a ir a ver qué pasa”.

Tendrá enfrente a un rival tan preparado y profesional como él, lo que representará un duelo muy parejo: “He guanteado con él antes y la verdad que es muy buen boxeador. Vamos a tener que ir a trabajar sobre eso, a ver si podemos trabajarlo de contra y tratar de meter las mejores manos”.

El Maldito se refirió a su futuro inmediato dentro del cuadrilátero: “En octubre vamos a ser el semifondo de Maquinita Martínez y la verdad que va a estar bueno, porque va a ser acá en Paraná”.

El afecto de los más cercanos siempre viene bien para el estímulo de los deportistas: “Mi papá, mi mamá siempre están ahí pendientes a ver qué pasa y mis hijas, que son lo que más amo en mi vida, todo lo que hago es por ellas y eso me motiva mucho”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.