Paraná y Santa Fe serán sede del IV Congreso Argentino Anticorrupción

El encuentro empieza mañana jueves en Paraná y reunirá a especialistas para analizar herramientas de prevención, control ciudadano y transparencia institucional

Paraná y Santa Fe serán sede esta semana del IV Congreso Argentino Anticorrupción, una iniciativa que reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar la corrupción desde diferentes perspectivas y analizar herramientas de prevención, control ciudadano, transparencia institucional y funcionamiento de la Justicia. Bajo la consigna “Dos días, dos ciudades, un mismo objetivo”, el encuentro comenzará mañana en la capital entrerriana y continuará el viernes en Santa Fe. Es organizado por la Asociación Civil Río Paraná y Entre Ríos Sin Corrupción, con el acompañamiento de distintas organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta contempla cuatro paneles y una conferencia especial y apunta a generar un espacio de intercambio entre representantes de organizaciones ciudadanas, funcionarios y especialistas vinculados con el Derecho, el periodismo, la investigación y la salud mental. El acceso será libre y gratuito, mientras que quienes requieran certificado de asistencia deberán realizar una inscripción previa.

El Congreso comienza este jueves en Paraná y continúa el viernes en Santa Fe

La primera jornada tendrá lugar en el octavo piso del Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo. Uno de los paneles centrales será el de “Sociedad civil”, que se desarrollará entre las 10 y las 11.45 y estará dedicado al papel de las organizaciones ciudadanas en la prevención de la corrupción, el control de los gobiernos y la promoción de la transparencia.

Entre los expositores estará Martín D’Alessandro, licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es politólogo, presidente de Poder Ciudadano –capítulo argentino de Transparencia Internacional– y profesor de Ciencia Política en la UBA.

En diálogo con UNO, D’Alessandro explicó que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil resulta fundamental para controlar el accionar de quienes ejercen el poder. “Si no hay una sociedad civil activa, si no hay ciudadanos preocupados por conocer cuáles son las acciones o los modos en los que los gobiernos llevan adelante la tarea de gobernar, los poderosos se sienten mucho más cómodos en la opacidad”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que una de las principales funciones de la ciudadanía consiste en exigir información y transparencia. “En una democracia son los ciudadanos los que tienen que controlar a los gobernantes y no al revés”, afirmó.

D’Alessandro recordó que Poder Ciudadano fue fundado en 1989, y desde entonces desarrolla una tarea vinculada tanto con la denuncia de hechos de corrupción como con el fortalecimiento de las instituciones. “La otra cara de la denuncia de la corrupción es la mejora de la calidad institucional del país”, señaló, y remarcó que “instituciones más transparentes y capaces de prevenir irregularidades contribuyen también a fortalecer la confianza en el sistema democrático”.

El polítólogo Martín D´Alessandro será uno de los disertantes y dialogó con UNO

Percepción de la corrupción

Durante la entrevista, D’Alessandro se refirió también a la situación actual de Argentina y aclaró que resulta difícil establecer una medición objetiva de la cantidad de hechos de corrupción existentes, debido a que se trata de prácticas que, por su propia naturaleza, buscan permanecer ocultas.

Como referencia, mencionó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que evalúa a 182 países y utiliza una escala de cero a 100 puntos. Según indicó, Argentina obtuvo 36 puntos en la medición correspondiente a 2025 y se ubicó en el puesto 104. “Es el peor resultado de los últimos 10 años”, afirmó, y señaló que se trata de la continuidad de una tendencia declinante registrada durante los últimos seis años.

Para el titular de Poder Ciudadano, el problema excede la dimensión institucional o ética y también tiene consecuencias sobre la economía. Explicó que los índices internacionales vinculados con la transparencia son observados por inversores y pueden incidir en las decisiones relacionadas con la radicación de capitales. “El problema de la corrupción, la falta de la transparencia, la defensa de los casos de los amigos corruptos que hacen los gobiernos, no es que solamente está mal desde un punto de vista moral, normativo o institucional democrático, sino que también impacta en el desarrollo económico”, sostuvo.

El rol de los ciudadanos

Otro de los ejes de la conversación fue el papel que pueden asumir los ciudadanos frente a situaciones de corrupción. D’Alessandro sostuvo que el primer paso es evitar la naturalización de estas prácticas y generar una demanda social concreta para que los funcionarios incorporen la transparencia como una prioridad. “Lo que podemos hacer es no mirar para otro lado”, resumió.

A esa participación ciudadana sumó la posibilidad de denunciar. En ese sentido, explicó que Poder Ciudadano cuenta con mecanismos para recibir denuncias, incluso de manera anónima, brindar asesoramiento legal y promover acciones ante posibles hechos de corrupción.

Como ejemplos, mencionó una denuncia que derivó en la destitución de una jueza de La Rioja acusada de solicitar dinero para avanzar con un trámite sucesorio y otra presentación relacionada con la importación de vehículos de alta gama que eran considerados como autos de colección para acceder a una menor carga impositiva. “Si ninguno de nosotros hace nada, la corrupción sigue campeando, vivita y coleando por todas las instituciones del país”, expresó.

Los tiempos de la Justicia

El funcionamiento del sistema judicial será otro de los temas centrales del Congreso. En Paraná, el panel “Justicia” se desarrollará de 14.45 a 16.30 y abordará cuestiones como la independencia judicial, la ética pública, la duración de los procesos y el recupero de activos provenientes de delitos.

Participarán Ricardo Toranzos, Mario Villar, Carlos Rívolo y Fabiana León. La moderación estará a cargo de Cecilia Goyeneche.

Cecilia Goyeneche será la moderadora del Congreso en Paraná

Precisamente, D’Alessandro fue consultado por la situación judicial de Entre Ríos, donde existen causas que involucran a exgobernadores y otros funcionarios. Sin presentarse como especialista en la realidad provincial, consideró que la investigación y el avance judicial de determinados casos pueden ser entendidos como una señal de funcionamiento institucional.

También se refirió a los cuestionamientos que existen en torno a la demora de las causas de corrupción. Según señaló, los pocos casos que llegan a tener un trámite judicial registran un tiempo promedio de tratamiento de aproximadamente 15 años. “Es muy difícil también así que la ciudadanía sienta que hay un sistema judicial que funciona frente a las denuncias de corrupción”, afirmó.

Para el politólogo, la extensión de los procesos alimenta el escepticismo social respecto de la capacidad del sistema para brindar respuestas efectivas y constituye uno de los aspectos sobre los cuales resulta necesario avanzar.

Cronograma en Santa Fe

La segunda jornada del Congreso se realizará este viernes en el Club del Orden de Santa Fe. Entre las 10 y las 12.30 se desarrollará el panel “Periodismo”, que analizará el valor de la investigación periodística, el acceso a la información y la transparencia como herramientas para el fortalecimiento democrático. Participarán Hugo Macchiavelli, Camila Dolabjian, Jorge Ossona y Mario Cáffaro.

Por la tarde, de 14 a 16.30, será el turno del panel “Psicopatía, poder y conducta corrupta”, integrado por Hugo Daniel Valderrama, Fermín Garay y José Luis Ayala, que abordará los factores psicológicos y sociales relacionados con estas prácticas y sus consecuencias.

El programa se completará con la conferencia especial “La corrupción en el deporte”, a cargo de Matías Valongo.

Participación

La organización también convocó a universidades de Entre Ríos y de otras provincias con el objetivo de vincular los contenidos del Congreso con la actividad académica. La propuesta contempla la participación de docentes y estudiantes en los paneles, la posibilidad de formular preguntas a los expositores y el desarrollo posterior de trabajos prácticos o proyectos de investigación relacionados con los temas abordados.

De esta manera, el encuentro busca extender el debate más allá de las dos jornadas y trasladarlo al ámbito universitario, con especial énfasis en cuestiones vinculadas con la transparencia, la ética pública y la prevención de la corrupción.

D’Alessandro destacó precisamente la importancia de generar espacios de discusión y participación ciudadana. En su opinión, el fortalecimiento democrático requiere tanto instituciones capaces de prevenir y sancionar irregularidades como una sociedad dispuesta a ejercer mecanismos de control. “Una democracia funciona de nuevo cuando los funcionarios que cometen actos ilegales pueden ser o bien prevenidos o bien, si no pueden ser prevenidos, castigados”, sostuvo.

Con esa perspectiva, el IV Congreso Argentino Anticorrupción buscará reunir durante dos jornadas en Paraná y Santa Fe a referentes de distintos ámbitos para discutir el funcionamiento institucional, el control ciudadano y las herramientas disponibles para prevenir y enfrentar la corrupción.

La actividad será de acceso libre y gratuito y contará con el acompañamiento de FORES, Acción Conjunta Republicana, Justa Causa, REJIA, Será Justicia, el Instituto de Altos Estudios de Derecho y Profesores Republicanos. Para participar hay que inscribirse previamente, ingresando a forms.gle/2fZAUHdHx2ULpySi7