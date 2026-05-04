Defensa y Justicia perdió ante Gimnasia (M), quedó afuera y se mete Unión

El Lobo mendocino, ya eliminado, derrotó 2-1 a a Defensa, que estaba obligado a ganar y se quedó sin el pasaje a octavos de final.

Defensa y Justicia no pudo conseguir el triunfo que necesitaba y quedó afuera en la fase regular del Torneo Apertura. El Halcón ganaba en el Estadio Víctor Legrotaglie por el gol de Ayrton Portillo, pero Gimnasia de Mendoza lo dio vuelta a través de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani para escalar en la tabla anual. Unión quedó como octavo de la Zona A a la espera de que Instituto no le gane por siete goles a Estudiantes de Río Cuarto.