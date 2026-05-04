Uno Entre Rios | Ovación | defensa

Defensa y Justicia perdió ante Gimnasia (M), quedó afuera y se mete Unión

El Lobo mendocino, ya eliminado, derrotó 2-1 a a Defensa, que estaba obligado a ganar y se quedó sin el pasaje a octavos de final.

4 de mayo 2026 · 19:51hs
Gimansia de Mendoza festejó de local ante Defensa.

Liga Profesional.

Gimansia de Mendoza festejó de local ante Defensa.

Defensa y Justicia no pudo conseguir el triunfo que necesitaba y quedó afuera en la fase regular del Torneo Apertura. El Halcón ganaba en el Estadio Víctor Legrotaglie por el gol de Ayrton Portillo, pero Gimnasia de Mendoza lo dio vuelta a través de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani para escalar en la tabla anual. Unión quedó como octavo de la Zona A a la espera de que Instituto no le gane por siete goles a Estudiantes de Río Cuarto.

Los goles de Jeremy Doku no le alcanzaron a los Ciudadanos, que corren de atrás en la lucha por la Premier League.

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