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Una feróz España le ganó a Arabia Saudita por 4 a 0

España sella una gran victoria ante Arabia Saudí por 4-0 gracias al gol de Lamine Yamal, el doblete de Oyarzabal y el gol en propia de Arabia.

21 de junio 2026 · 15:08hs
Una feróz España le ganó a Arabia Saudita por 4 a 0

Una feróz España le ganó a Arabia Saudita por 4 a 0

España venció a Arabia Saudita 4-0 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goleadores fueron Lamine Yamal (9' PT), Mikel Oyarzábal (20' y 23' PT) y un autogol de Hassan Al Tambakti (3' ST).

En cuanto a las tarjetas rojas, no se registraron durante el partido. El resultado final fue España 4 - Arabia Saudita 0, con una posesión del 68% para España y 32% para Arabia Saudita. Las estadísticas reflejan que España realizó 22 tiros al arco frente a 3 de Arabia Saudita, y completó 693 pases correctos en comparación con 250 de su oponente. El próximo partido de España será contra Uruguay el 26 de junio a las 21:00 hs en el estadio Guadalajara, mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Cabo Verde en el mismo día y hora en el estadio Houston. Tras este encuentro, España se posiciona en la tabla del Grupo H, mientras que Arabia Saudita ocupa el lugar.

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Estadísticas

  • Resultado: España 4 vs Arabia Saudita 0.
  • Posesión: España 68% vs Arabia Saudita 32%.
  • Tiros al arco: España 22 vs Arabia Saudita 3.
  • Fouls cometidos: España 10 vs Arabia Saudita 2.
  • Pases correctos: España 693 vs Arabia Saudita 250.
  • Pases incorrectos: España 66 vs Arabia Saudita 61.
  • Recuperaciones: España 4 vs Arabia Saudita 6.
  • Tarjetas amarillas: España 0 vs Arabia Saudita 2.
  • Tarjetas rojas: España 0 vs Arabia Saudita 0.

España Mundial 2026 Arabia Saudita estadísticas
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