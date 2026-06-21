España venció a Arabia Saudita 4-0 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goleadores fueron Lamine Yamal (9' PT), Mikel Oyarzábal (20' y 23' PT) y un autogol de Hassan Al Tambakti (3' ST).
Una feróz España le ganó a Arabia Saudita por 4 a 0
España sella una gran victoria ante Arabia Saudí por 4-0 gracias al gol de Lamine Yamal, el doblete de Oyarzabal y el gol en propia de Arabia.
En cuanto a las tarjetas rojas, no se registraron durante el partido. El resultado final fue España 4 - Arabia Saudita 0, con una posesión del 68% para España y 32% para Arabia Saudita. Las estadísticas reflejan que España realizó 22 tiros al arco frente a 3 de Arabia Saudita, y completó 693 pases correctos en comparación con 250 de su oponente. El próximo partido de España será contra Uruguay el 26 de junio a las 21:00 hs en el estadio Guadalajara, mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Cabo Verde en el mismo día y hora en el estadio Houston. Tras este encuentro, España se posiciona 1° en la tabla del Grupo H, mientras que Arabia Saudita ocupa el 3° lugar.
LEER MÁS: Ecuador empató con Curazao y quedó muy complicado en su clasificación
Estadísticas
- Resultado: España 4 vs Arabia Saudita 0.
- Posesión: España 68% vs Arabia Saudita 32%.
- Tiros al arco: España 22 vs Arabia Saudita 3.
- Fouls cometidos: España 10 vs Arabia Saudita 2.
- Pases correctos: España 693 vs Arabia Saudita 250.
- Pases incorrectos: España 66 vs Arabia Saudita 61.
- Recuperaciones: España 4 vs Arabia Saudita 6.
- Tarjetas amarillas: España 0 vs Arabia Saudita 2.
- Tarjetas rojas: España 0 vs Arabia Saudita 0.