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Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

La dulce revancha de Pampas: el triunfo más esperado ante Dogos XV para cambiar el curso de la historia en la final del torneo.

19 de junio 2026 · 23:30hs
Pampas festejó a lo grande en la temporada.

Pampas festejó a lo grande en la temporada.

Pampas finalmente tuvo su gran desahogo. En la final del Súper Rugby Américas 2026, el conjunto bonaerense venció 26-17 a Dogos XV y consiguió mucho más que su primer título: logró la revancha más esperada ante su gran verdugo.

Desde el nacimiento del torneo, Dogos había sido el rival más incómodo para Pampas. El clásico entre las dos franquicias argentinas se transformó rápidamente en una rivalidad marcada por la supremacía cordobesa en los partidos, incluso los decisivos.

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Antes de la final 2026, Pampas solo había logrado una victoria en 11 enfrentamientos, con ocho triunfos de Dogos y un empate. Además, los cordobeses habían golpeado fuerte en instancias clave: semifinales de 2023, final de 2024 y semifinales de 2025.

Cada vez que el cruce subía de temperatura, Dogos parecía tener una respuesta. Incluso en la fase regular de 2026 había ganado ambos duelos, incluyendo un ajustado 36-34 y un sólido 43-28. Por eso, la final en Córdoba representaba mucho más que un partido por el título: era la oportunidad de cambiar la historia.

Y Pampas no la dejó pasar. Jugó un partido con intesidad y consistencia, dominó con autoridad y mostró una madurez que le había faltado en otros clásicos. En el momento más importante, logró quebrar la hegemonía de Dogos y quedarse con la victoria más valiosa de su historia. Después de años de frustraciones, llegó la revancha, de visitante y en el momento más esperado.

Todos los partidos entre Pampas y Dogos XV en el Súper Rugby Américas

  • 2023 - Pampas 11-29 Dogos XV

  • 2023 - Dogos XV 34-29 Pampas

  • 2023 - Dogos XV 27-16 Pampas (Semifinales)

  • 2024 - Pampas 14-18 Dogos XV

  • 2024 - Dogos XV 15-37 Pampas

  • 2024 - Pampas 23-37 Dogos XV (Final)

  • 2025 - Dogos XV 20-20 Pampas

  • 2025 - Pampas 8-22 Dogos XV

  • 2025 - Pampas 21-27 Dogos XV (Semifinales)

  • 2026 - Pampas 34-36 Dogos XV

  • 2026 - Dogos XV 43-28 Pampas

Pampas Súper Rugby Américas Dogos XV
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