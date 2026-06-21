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San Benito: el Merendero Bichito de Luz compartió una tarde de juegos, merienda y folklore

Este sábado, a pesar del frío, más de 30 niños se reunieron en el merendero Bichito de Luz de San Benito y compartieron una merienda.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

21 de junio 2026 · 11:06hs
San Benito: el Merendero Bichito de Luz compartió una tarde de juegos

San Benito: el Merendero Bichito de Luz compartió una tarde de juegos, merienda y folklore

El Merendero Bichito de Luz vivió este sábado una jornada de encuentro y alegría junto a las familias de San Benito, donde alrededor de 30 niños compartieron una merienda y distintas actividades recreativas.

La propuesta se desarrolló en el espacio ubicado sobre calle Valentín Torra y contó con el acompañamiento de Cultura Solidaria San Benito y del grupo "Los Cochecas del Folclore", que aportó música y danzas tradicionales para amenizar la tarde.

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Durante el encuentro, los chicos y sus familias disfrutaron de una merienda comunitaria en un clima de compañerismo y diversión. Los organizadores habían invitado a los asistentes a llevar sus tazas y sumarse con ganas de pasar una tarde diferente, objetivo que se cumplió con una importante participación de vecinos.

Desde el Merendero Bichito de Luz destacaron la importancia de generar estos espacios de contención y encuentro para los más pequeños, fortaleciendo los vínculos comunitarios y promoviendo actividades culturales y recreativas para toda la familia.

San Benito merendero Merienda
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