Una fecha que puede ser clave para Patronato

Patronato necesita un triunfo como local ante Güemes para no sufrir sobresaltos en las últimas fechas. El Rojinegro jugará con el resultado de Chacarita.

La bronca continúa en barrio Villa Sarmiento tras la derrota que sufrió Patronato ante Chacarita, en Villa Maipú. El juego se moría con el marcador cerrado y todo parecía encaminado hacia el empate. Sin embargo, la historia se resolvió cuando el cronómetro marcó el cuarto minuto adicionado.

Tras desbordar por derecha, Mauricio Cuero sacó un misil que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Alan Sosa. Golpe letal para el equipo dirigido por Marcelo Fuentes.

El resultado negativo no provocó el retroceso del Santo a los puestos de descenso. No obstante, la distancia se achicó. El Funebrero quedó a solamente un punto del representante entrerriano cuando restan 12 unidades en juego. De esta manera, el elenco bonaerense recuperó confianza y elevó la preocupación en todo el Pueblo Rojinegro.

Patronato perdió ante Chacarita en Villa Maipú. Prensa Patronato

La derrota redujo el margen de error, pero no definió ningún escenario. En este contexto, Patronato conserva la ventaja de no depender de terceros para asegurar su continuidad en la temporada 2027 de la Primera Nacional. El desafío que afrontará el fin de semana puede resultar determinante, en una jornada en la que incluso podría definirse el primer descenso.

“Necesitamos sí o sí los tres puntos para despegarnos de abajo. No podemos quedarnos con esta derrota ni transformar el dolor en negatividad. Debemos dar vuelta la página y pensar en Güemes”, señaló Augusto Picco el domingo, luego de la caída ante Chacarita.

El mensaje es claro. No hay tiempo para lamentarse. Tampoco para mirar demasiado hacia los costados. Patronato necesita ganar y, de ser posible, tomar distancia definitiva de una pelea por la permanencia que ingresa en su tramo más caliente.

Adelantos que serán del interés de Patronato

La fecha 33 reunirá a varios equipos involucrados en la pelea por la permanencia. La cartelera de la Zona B comenzará el sábado con cuatro encuentros. Dos de ellos serán seguidos con especial atención por el Pueblo Rojinegro.

Desde las 15.30, Almagro recibirá a Chacarita en el estadio Tres de Febrero. El Tricolor dio una de las sorpresas de la fecha pasada al derrotar 2 a 1 a San Martín de San Juan, en la región de Cuyo.

En condición de local, sin embargo, el elenco dirigido por Carlos Mayor acumula seis partidos sin triunfos, con cuatro derrotas y dos empates. Apenas sumó dos puntos sobre los últimos 18 que disputó en su escenario. En su presentación más reciente en casa perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago. Su último éxito como local se registró el 4 de julio, cuando derrotó 1 a 0 a Atlético Rafaela por la 19ª fecha.

Chacarita, por su parte, conquistó una batalla en la pelea por la permanencia al superar 1 a 0 a Patronato en Villa Maipú, gracias al gol convertido por Mauricio Cuero a los 94 minutos. El Funebrero acumula seis derrotas consecutivas fuera de casa y apenas cosechó cuatro de los últimos 33 puntos que disputó en condición de visitante.

Almagro intentará cortar la serie adversa como local. Si consigue la victoria, se distanciará a ocho puntos de Chacarita cuando quedarán nueve unidades en disputa. El Funebrero, en cambio, necesita sumar de a tres para despegarse momentáneamente de la zona roja. Si gana, superará a Patronato en las posiciones y, además, provocará el descenso de Güemes de Santiago del Estero a la próxima temporada del Torneo Federal A.

El segundo encuentro del sábado que tendrá como protagonistas a equipos involucrados en la pelea por la permanencia se disputará en el estadio Centenario, donde Quilmes recibirá desde las 16 a Agropecuario de Carlos Casares. Apenas dos puntos separan al Cervecero del Sojero.

Quilmes viene de rescatar un punto en su visita al líder Tristán Suárez, al igualar 0 a 0 en Ezeiza. En condición de local ganó tres de los últimos cuatro partidos que disputó. En ese recorrido recibió apenas un gol, mantuvo su arco en cero en los tres triunfos y convirtió seis tantos. El equipo dirigido por Emanuel Trípodi asegurará su permanencia en la categoría si suma de a tres y Chacarita pierde.

Agropecuario, conducido por el ex-entrenador de Patronato Gabriel Gómez, sumó un punto en su última presentación al igualar 0 a 0 ante Ferrocarril Midland, en Carlos Casares. Como visitante lleva 10 partidos sin victorias, con siete derrotas y tres empates.

En el Grella y en el Beranger

La pelea por la permanencia continuará el domingo. A la misma hora que Patronato enfrentará a Güemes en el estadio Grella, Nueva Chicago visitará a Temperley en el Alfredo Beranger.

El duelo estará marcado por las distintas realidades de sus protagonistas. El Celeste es uno de los animadores de la Zona C. Con 56 unidades, es el único escolta de Tristán Suárez, líder del sector.

Temperley afrontará este compromiso conociendo el resultado del Lechero, que el sábado abrirá la fecha visitando a Colegiales, en Munro. Si Suárez resigna unidades y Temperley consigue la victoria, habrá cambios en la cima de la tabla. Además, el Gasolero se convertirá en el segundo equipo clasificado al Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Temperley viene de derrotar 2 a 1 a Gimnasia de Jujuy en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), resultado que le permitió escalar del tercer al segundo escalón de las posiciones. Fue, además, la quinta victoria consecutiva del elenco dirigido por Nicolás Domingo en condición de local.

Chicago iniciará la jornada con 36 unidades. El Torito dejó pasar la posibilidad de distanciarse a seis puntos de Chacarita al perder el lunes 1 a 0 como local ante Deportivo Maipú, en el encuentro que cerró el capítulo anterior.

En su última presentación fuera del estadio República de Mataderos, sin embargo, Chicago sorprendió a Almagro al derrotarlo 1 a 0. Ese triunfo puso fin a una serie adversa de 10 derrotas consecutivas en condición de visitante.

Todos esos resultados comenzarán a dibujar el escenario que Patronato encontrará cuando salte al campo de juego del Grella para recibir a Güemes. El Rojinegro sabe que ya no puede regalar nada. La caída ante Chacarita le quitó aire y permitió que uno de sus perseguidores se acercara peligrosamente. Pero todavía tiene algo que nadie puede quitarle: depende de sí mismo.

La cuenta es sencilla. Quedan cuatro fechas, 12 puntos en juego y una pelea que entra en su etapa decisiva. Por eso, mientras en Paraná se mira de reojo lo que suceda en Tres de Febrero, Quilmes y Beranger, el mensaje puertas adentro es uno solo: Patronato tiene que hacer su parte. Y tiene que hacerla en el Grella.