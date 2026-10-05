Augusto Picco: "Estamos con mucho dolor y mucha bronca"

El capitán de Patronato, Augusto Picco, pidió disculpas a los hinchas por no poder sostener el empate frente a Chacarita.

El capitán de Patronato, Augusto Picco, pidió disculpas a los hinchas por no poder sostener el empate frente a Chacarita.

Augusto Picco fue uno de los encargados de ponerle voz al sentimiento del plantel después de la derrota que sufrió Patronato sobre Chacarita, en Villa Maipú. El capitán del Rojinegro no ocultó la bronca por la manera en que se escapó un resultado que Patronato consideraba importante.

“La sensación es de bronca y mucho dolor. Se nos escapa un punto que nos servía. Era otra situación seguir arriba con cuatro unidades de diferencia”, manifestó el mediocampista del elenco de barrio Villa Sarmiento, en declaraciones a La Fiesta del Fútbol.

El análisis de la derrota ante Chacarita

El desarrollo del encuentro obligó al Rojinegro a adoptar una postura más conservadora, especialmente después de quedarse con un hombre menos. Picco reconoció que el equipo terminó replegado, aunque remarcó que Chacarita no consiguió generar demasiadas situaciones de peligro.

“El equipo de ellos nos empujó y con uno menos no nos quedó otra que achicar espacios y replegar. Asimismo, no nos generaron situaciones, pero nos quedamos con las manos vacías en la última jugada”, explicó.

La bronca también se potencia porque Patronato sintió que podía quedarse con algo más. Cuando consiguió recuperar terreno y salir rápidamente de contra, encontró espacios para lastimar al Funebrero. “Cuando replegamos bien y jugamos de contra pudimos lastimar. Sentíamos que podíamos quedarnos con los tres puntos”, aseguró Picco.

Pero el fútbol no dio margen para el festejo. El gol de Mauricio Cuero en tiempo adicional cambió todo y dejó al Rojinegro obligado a mirar rápidamente hacia adelante.

La próxima final que protagonizará Patronato

El próximo desafío será el domingo desde las 16 ante Güemes de Santiago del Estero, nuevamente en una jornada decisiva para la lucha por la permanencia. Y Picco no esquivó la responsabilidad. “Necesitamos sí o sí los tres puntos para despegarnos de abajo. No podemos quedarnos con esto ni transformar el dolor en negatividad. Debemos dar vuelta la página y pensar en Güemes”, sostuvo.

La derrota ante el Funebrero, además, tuvo un destinatario especial: el hincha de Patronato. El defensor entendió la frustración de quienes acompañaron al equipo y pidió disculpas por no haber podido sostener el resultado. “Pedirle disculpas porque están, nos alientan, nos acompañan y hoy lo defraudamos. Teníamos que quedarnos los tres puntos y terminamos con las manos vacías”, expresó.

El mensaje final de Picco apunta directamente al próximo compromiso. No hay demasiado tiempo para lamentarse. Patronato deberá transformar la bronca en reacción. “El finde que viene haremos todo lo posible para quedarnos con los tres puntos”, cerró.