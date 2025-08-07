Una fecha que puede ser clave para Patronato

La 26° fecha de la Primera Nacional ofrecerá juegos entre rivales directo en la pelea por el ascenso. Patronato jugará conociendo los resultados.

El campeonato de la Primera Nacional ingresa en etapa de definiciones, certamen que tiene como protagonista a Patronato. Restan nueva jornadas para el cierre de la fase regular. En el siguiente derrotero quedará determinado los dos equipos que protagonizarán la final del certamen, los cruces del reducido por el segundo asenso y los cuatro descensos de categoría.

El Rojinegro se encuentra en zona expectante. La victoria que celebró el pasado domingo como local ante Alvarado de Mar del Plata por 1 a 0 sumado a otros marcadores le permitió descontar espacio con la cima de las posiciones de la Zona A. Este lugar es propiedad de Deportivo Madryn. El Aurinegro se subió a lo más alto de la tabla el pasado domingo al superar a Güemes de Santiago del Estero por 3 a 1. Conservó este lugar tras la derrota que sufrió Atlanta ante Quilmes, en condición de visitante, por 2 a 1.

Cuando restan 27 unidades para la finalización de la primera fase del campeonato Patronato se distancia a cinco puntos del conjunto del sur del país. Teniendo en cuenta que no tendrá la oportunidad de restante unidades de manera directa (se enfrentaron en el Grella en la primera rueda y en Chubut el pasado 26 de julio), el conjunto de barrio Villa Sarmiento deberá esperar que el puntero resigne unidades y a su vez deberá sumar de a tres para achicar espacio.

En este punto la siguiente jornada podrá ser clave para los equipos que se entusiasman con el salto de categoría. En este sentido seis de los ocho equipos que están en los primeros escalones de la Zona A se enfrentarán entre si.

La cartelera de una fecha que despierta expectativas al hincha de Patronato

El primer duelo se escribirá el sábado a las 15.30 en la región de Cuyo donde Deportivo Maipú recibirá a Tristán Suárez en el comienzo de la cartelera correspondiente al 26° capítulo. El Botellero cierra el grupo de los ocho con 33 unidades. El Lechero, por su parte, iniciará la jornada en el cuarto lugar del escalafón con 39 puntos.

En otro de los encuentros que tendrá como animadores a equipos involucrados en la pelea por el premio mayor Deportivo Madryn recibirá el domingo a partir de las 15.30 a San Martín de Tucumán en el estadio Abel Sastre. El Aurinegro, que conquistó las últimas tres batallas que protagonizó, reúne 43 unidades. El Ciruja, por su parte, suma 39 puntos, pero adeuda el juego de la fecha 25 ante Deportivo Maipú de Mendoza.

Previamente, Atlanta enfrentará en el barrio porteño de Villa Crespo a San Miguel. El Bohemio, que resignó su condición de líder en la noche del martes y perdió tres de los últimos cuatro cotejos que disputó se ubica un punto por debajo del líder de la Zona A, a una unidad de distancia. El Trueno Verde, por su parte, se posiciona en el quinto escalón con 39 puntos, cuatro menos que Deportivo Madryn.

Por otro lado, Gimnasia y Tiro de Salta y Los Andes se enfrentarán el domingo a partir de las 17 en el norte del país. El Albo se ubica en el séptimo lugar con 36 puntos. El Mil Rayitas, por su parte, se posiciona noveno con 31 unidades y aspira saltar a puestos de clasificación a la siguiente instancia.

Patronato saldrá a escena conociendo los resultados de sus rivales directo. El Rojinegro visitará el lunes a partir de las 19.10 a All Boys en el estadio Islas Malvinas. El Albo protagoniza otro campeonato: el de la permanencia. En este desafío se ubica tres puntos arriba de Alvarado de Mar del Plata, equipo que está en zona de descenso, pero que depende de si mismo para salir de esta posición dado que tiene un juego pendiente.

Se viene un fin de semana apasionante en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. Una jornada que puede ser positiva para Patronato, que proyectar seguir escalando posiciones.

Posiciones de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn 43

Atlanta 42

San Martín (Tucumán) 39

Tristán Suárez 39

San Miguel 39

Patronato 38

Gimnasia y Tiro 36

Deportivo Maipú 33

Los Andes 31

Quilmes 30

Almagro 30

Racing (Córdoba) 30

Colegiales 30

All Boys 27

Ferro 27

Güemes 26

Alvarado 24

Arsenal 21