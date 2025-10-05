River, que vuelve a Arroyito, quiere aprovechar el envión anímico

River visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito este domingo a partir de las 21.15. Maximiliano Salas no estará debido a una fecha de suspensión.

Luego de asegurar su pase a las semifinales de la Copa Argentina con la victoria por la mínima ante Racing, River Plate deberá regresar al Gigante de Arroyito este domingo a partir de las 21.15 para medirse con Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Canalla, bajo la dirección de Ariel Holan y con Ángel Di María como principal figura y estandarte en el campo, atraviesa un excelente presente en el fútbol local. En la última jornada, goleó 3-0 a Gimnasia como visitante. Actualmente, suma 15 puntos en 9 partidos y se ubica sexto en la Zona A, con un partido pendiente (los segundos 45 minutos ante Sarmiento).

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

En el caso de River, a pesar de la ajustada agenda, Marcelo Gallardo no planea rotaciones. Con Maximiliano Salas descartado por suspensión y la baja casi confirmada de Enzo Pérez por lesión, el técnico pondría el mismo once inicial que logró la victoria ante Racing, priorizando la importancia del encuentro. De esta manera, Miguel Borja aparecería en la delantera.

El Millonario necesita tomar la senda del triunfo en el campeonato local.

River quiere volver al triunfo en la liga local

Acuña River buscará seguir de racha tras ganar en la Copa Argentina. Prensa River

Probable formación de Rosario Central

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Probable formación de River Plate

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, F. Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora y TV: 21.15 (ESPN Premium).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Gigante de Arroyito.