River ya sabe cuándo jugará la semifinal de la Copa Argentina

El partido entre River e Independiente Rivadavia se disputará el viernes 24 de octubre, con horario y sede a confirmar.

10 de octubre 2025 · 15:47hs
River está a dos partidos de un título y clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año.

River está a dos partidos de un título y clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año.

En uno de los objetivos que le quedan a River para terminar el año con una sonrisa, la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia ya fue confirmada para el viernes 24 de octubre. El partido aún no tiene confirmado ni horario ni sede, pero hay una en particular que pica en punta: Córdoba.

El Millonario se medirá este domingo frente a Sarmiento, en el Monumental; y el próximo sábado 18 jugará frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes. Justamente en esa cancha se cree que disputará el siguiente partido de su calendario, aunque no por el Torneo Clausura sino por la Copa Argentina.

Rosario Central y River empatan en Arroyito.

Rosario Central derrotó a River en el Gigante de Arroyito

River buscará seguir de racha tras ganar en la Copa Argentina.

River, que vuelve a Arroyito, quiere aprovechar el envión anímico

A falta de una confirmación oficial, en Núñez saben que Córdoba será muy probablemente el escenario donde River se jugará su pasaje a la final del certamen federal ante la Lepra mendocina. Será después de dos fechas del torneo local, momento en el cual el Millonario podría estar mejor o peor ubicado en la tabla anual.

Esto es esencial para entender que para Gallardo, la Copa Argentina se convirtió en un torneo de extrema importancia. Ya fuera de la Libertadores y con un Clausura que se sabe muy complicado, en esta competición solo dos partidos lo separan de un título y de la clasificación a la próxima Copa.

Los partidos que le quedan a River hasta fin de año

12/10 - Torneo Clausura - 12ª fecha - River vs. Sarmiento

18/10 - Torneo Clausura - 13ª fecha - Talleres vs. River

24/10 - Copa Argentina - Semifinales - River vs. Independiente Rivadavia

Fin de semana del 2 de noviembre - Torneo Clausura - 14ª fecha - River vs. Gimnasia

Fin de semana del 9 de noviembre - Torneo Clausura - 15ª fecha - Boca vs. River

Fin de semana del 16 de noviembre - Torneo Clausura - 16ª fecha - Vélez vs. River

* Si avanza en la Copa Argentina, la final no tiene fecha estipulada.

** Si avanza en el Torneo Clausura, los octavos de final se jugarían el fin de semana del 23 de noviembre.

River Copa Argentina Independiente Rivadavia semifinal
