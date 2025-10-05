Uno Entre Rios | Ovación | River

Rosario Central derrotó a River en el Gigante de Arroyito

Comenzó arriba River tras un gol de Miguel Borja. Lo igualó Franco Ibarra para el Canalla y en la segunda etapa Ignacio Malcorra decretó el 2 a 1 definitivo.

5 de octubre 2025 · 21:56hs
El partido arrancó con intensidad en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central y River Plate se midieron por la fecha 11 del Torneo Clausura. Desde el pitazo inicial de Yael Falcón Pérez, el conjunto local intentó presionar alto, con Di María y Campaz activos por los costados, mientras River buscó imponer su juego asociado a partir de la conducción de Juanfer Quintero.

La primera emoción llegó a los 10 minutos, cuando Quintero frotó la lámpara: el colombiano metió un pase filtrado perfecto para Miguel Borja, que definió con clase ante la salida de Jorge Broun. Fue el 1-0 para River en su primera llegada clara, un golpe rápido que descolocó a los rosarinos.

El Canalla respondió con un tiro libre ejecutado por Di María que rebotó en la barrera y terminó en córner. El ida y vuelta fue constante, con mucha fricción en la mitad de la cancha: Lautaro Rivero y Emanuel Coronel vieron la amarilla antes del cuarto de hora por infracciones fuertes.

A los 21 minutos llegó el empate. En una jugada desprolija dentro del área, la defensa de River no pudo despejar y Franco Ibarra, de frente al arco, metió un derechazo inatajable para Armani. El Gigante explotó con el 1-1 y el partido entró en su mejor momento.

El ritmo no bajó. River intentó reaccionar con más posesión, pero Central ganó presencia física y cortó los circuitos de juego. Hubo una pausa a los 23 minutos por un golpe en la cabeza de Coronel, y poco después, Montiel fue amonestado por una falta sobre Campaz.

A los 27, Borja volvió a marcar tras un rebote en el área, pero el juez anuló la acción por posición adelantada. En media hora, el duelo ya ofrecía goles, polémicas y la sensación de que ninguno quería conformarse con el empate.

El cierre del primer tiempo en el Gigante de Arroyito fue tan caliente como parejo. Tras media hora de intensidad y paridad, el partido se desbordó en roces y reclamos. Franco Ibarra bajó con fuerza al Huevo Acuña y, en la siguiente acción, Juan Portillo discutió con Di María, lo que derivó en su amonestación. Apenas unos minutos después, el propio Portillo derribó al rosarino en la puerta del área y vio la segunda amarilla. River se quedó con diez jugadores a los 37 minutos, lo que condicionó el resto del encuentro. Antes del descanso, Di María volvió a desequilibrar con una jugada personal y un centro perfecto que Véliz conectó de cabeza, aunque Armani respondió sin problemas.

El complemento comenzó con un cambio de ritmo. River, obligado por la inferioridad numérica, se replegó unos metros, mientras Rosario Central adelantó sus líneas. Con Di María como eje y Malcorra tomando protagonismo, el Canalla empujó hasta encontrar su premio. A los 12 minutos del segundo tiempo, el propio Malcorra capturó un rebote fuera del área y sacó un derechazo formidable que se metió en el ángulo. Golazo y 2-1 para el conjunto rosarino.

El gol despertó al Gigante y también a Central, que pudo ampliar la diferencia con un cabezazo de Enzo Giménez que dio en el palo y un disparo de Campaz que obligó a Armani a lucirse. En el tramo final, River buscó el empate con más ímpetu que claridad. Los ingresos de Nacho Fernández, Lencina y el juvenil Bautista Dadín le dieron aire al ataque, pero no alcanzó.

A los 42, Dadín estuvo a punto de marcar la igualdad, pero el palo volvió a salvar a Central. El local resistió con carácter y se quedó con un triunfo clave, empujado por la figura de Malcorra y el talento inagotable de Di María.

Fue un triunfo trabajado, que se explica por la paciencia y la jerarquía de un Central que aprovechó su momento. River, en cambio, se fue con la frustración de haber tenido el control del juego hasta la expulsión de Portillo, punto de quiebre de la noche.

