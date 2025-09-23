Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Un renovado autódromo de Paraná recibirá a las TC Pick Up

Este fin de semana las camionetas llegarán por primera vez al Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. Será la antesala a la visita del Turismo Carretera.

23 de septiembre 2025 · 19:22hs
El autódromo de Paraná vuelve a recibir a una categoría nacional este fin de semana.

El autódromo de Paraná vuelve a recibir a una categoría nacional este fin de semana.

El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos ubicado en Sauce Montrull tendrá este fin de semana la primera visita oficial de las TC Pick Up, que disputará la primera fecha de la Copa de Oro. Además, el trazado capitalino estrenará una serie de obras, que desde hace tiempo encaró la nueva comisión directiva liderada por Omar Martínez.

Mariano Werner necesita de una victoria, aún no lo hizo en este 2025.

Mariano Werner necesita de una victoria, aún no lo hizo en este 2025.

Luego de meses de ejecución estarán finalizados los trabajos en la nueva técnica que ahora se ubica al lado de la Torre Victor, donde hacen su ingreso a boxes los autos de competición. En esa misma zona también se amplió la pasarela que conecta al sector de generales con los boxes. Justamente, en la zona de boxes se hizo a nuevo el playón. Al mismo tiempo se están finalizando las tareas de un nuevo paredón de aproximadamente 80 metros en la salida de los boxes.

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná

Cabe destacar que a principios de este año se había inaugurado el túnel que conecta el ingreso al autódromo con la zona de boxes. En otro orden, meses atrás se había anunciado la compra de 25 hectáreas que son contiguas al predio, es decir, están ubicadas entre el curvón rápido Río Uruguay Seguros y la curva dos.

Este año cuando el TC llegue a Paraná el 2 de noviembre, ese nuevo lugar permitirá ampliar la zona de estacionamiento y de campamento, mientras que la intención en un corto plazo es la de dotarla de infraestructura. Por el momento y ante la llegada del Turismo Carretera será utilizada como la Puerta 3 con ingreso a través de la ruta 18. Todo esto se suma a la reciente instalación del rolo de pruebas, que fue donado por Mariano Werner.

La presentación de las TC Pick Up

En otro orden, el próximo viernes a las 19.30 se realizará la presentación oficial de las TC Pick Up, prevista para ese fin de semana, junto a las TC Pista Pick Up, Turismo Carretera 2000 y Turismo 4000 Argentino. La misma se desarrollará en la puerta principal de la Sala Mayo, ubicada en la costanera baja de la ciudad de Paraná.

Durante el encuentro con la prensa, estarán presentes pilotos de las categorías que compartirán el fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, directivos de la institución y de la ACTC.

El autódromo ubicado en Sauce Montrull, que recibirá por primera vez a las camionetas, se convierte así en el décimo escenario que visitan desde su creación hace siete años. También lo es que las otras categorías visitan el trazado entrerriano, algunas de las cuales son de reciente creación.

La categoría encara el último tramo de la temporada, luego del cierre de la etapa regular en Río Cuarto. En el Ciudad de Paraná, se inicia la Copa de Oro, donde estarán presentes los pilotos entrerrianos, tal es el caso de Mariano Werner y la vuelta a la especialidad del Gurí Omar Martínez.

La visita a Paraná

Fueron 15 las veces en que las camionetas salieron del Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la primera allá por 2019, más precisamente el 19 de agosto. Río Cuarto fue la primera sede que albergó una carrera de las TC Pick Up, que transitaban su segundo año de competencia. Allí el ganador fue Juan Pablo Gianini, que ese año sería el campeón.

Desde entonces, han pasado diferentes circuitos; en total son nueve. Centenario (Neuquén), San Nicolás, Viedma, San Juan, Posadas, Comodoro Rivadavia y Alta Gracia son los distintos lugares a los que visitó la categoría. Ahora se suma uno más: Paraná.

Río Cuarto (2019, 2022 y 2025) junto con San Nicolás (2020, 2022 y 2025), son los dos circuitos a los que más veces visitaron las TC Pick Up. Por otro lado, Mariano Werner es el que más veces ganó fuera de La Plata, con tres triunfos: Viedma (2021), Comodoro Rivadavia (2023) y San Juan (2024).

Paraná TC Pick Up Sauce Montrull
