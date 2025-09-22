Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná.

Automotores Mega SA, concesionario oficial de MercedesBenz, inauguró oficialmente su nueva casa central en Paraná consolidando un paso histórico para la empresa en sus 49 años de trayectoria en la región. La apertura se realizó el 19 de septiembre con la presencia de destacadas autoridades: la Vicegobernadora Alicia Aluani; la Intendenta de Paraná, Rosario Romero; Raúl Barcesat, Presidente y CEO de MercedesBenz Camiones y Buses; y Daniel Herrero, Presidente y CEO de Prestige Auto S.A.U., quienes acompañaron a la firma en este momento emblemático.

El nuevo edificio se emplaza en un predio de 32.000 m² sobre la Ruta Provincial N°168, en el acceso norte de la ciudad, en un punto estratégico que garantiza conectividad con rutas nacionales y provinciales clave como la N°12, N°18, N°127 y la provincial N°11. La ubicación favorece tanto la accesibilidad de clientes como el tránsito de vehículos de gran porte, consolidando a la sede como un nodo logístico fundamental para la región.

Inversión de Automotores Mega

Con una inversión que superó los 4,5 millones de dólares, Automotores Mega trasladó su operación desde el centro urbano de Paraná a un espacio moderno y funcional, diseñado para responder a las demandas actuales y proyectar la empresa hacia el futuro. La Casa Central cuenta con más de 4.200 m² cubiertos, distribuidos entre dos talleres —uno para vans con 6 puestos y otro para camiones con 8 puestos de trabajo simultáneos—, showroom, depósito de repuestos de 500 m² y, en planta alta, áreas administrativas, comedor y sala de capacitación.

La palabra de Héctor Fratoni

Héctor Fratoni, Presidente de Automotores Mega, destacó que el objetivo de la nueva sede es mejorar la experiencia de los clientes y ofrecer un servicio integral, ágil y de calidad. “Nos llena de orgullo inaugurar este espacio en Paraná, porque representa un paso importante en nuestra historia y en el vínculo que mantenemos con los transportistas de la región. Queremos que cada cliente se sienta como en su casa, con confianza y cercanía, pero ahora con instalaciones modernas preparadas para seguir creciendo juntos”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del proyecto fue la eficiencia y la sustentabilidad. La sede cuenta con un sistema integral de gestión del agua, que incluye abastecimiento autónomo, recolección y reutilización de aguas pluviales, así como tratamiento de efluentes mediante biodigestores. Además, se incorporaron cámaras estancas y sistemas de separación de líquidos, reforzando la seguridad ambiental.

En materia energética, el edificio dispone de un sistema fotovoltaico con 250 m² de paneles solares, que abastecen el consumo interno e inyectan excedentes a la red eléctrica de Paraná, contribuyendo al sistema urbano y reforzando el compromiso de Automotores Mega con la comunidad y la sostenibilidad.

La palabra de Fernando Rivero

Fernando Rivero, Director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa de MercedesBenz Camiones y Buses, señaló que la apertura de la nueva sede es un paso más para consolidar una red moderna y sólida, capaz de brindar respaldo en todas las etapas del negocio de los clientes. “Automotores Mega incorpora infraestructura y servicios que reflejan los estándares de MercedesBenz, acompañando al transportista en su crecimiento con soluciones de calidad”, indicó.

Por su parte, Daniel Herrero destacó que la inauguración representa más que la apertura de un edificio moderno: “Simboliza el inicio de una nueva etapa para MercedesBenz en Argentina, cuyo puntapié dimos en junio pasado”.

El proyecto de Automotores Mega no solo pone el foco en la atención al cliente y la operativa, sino también en la incorporación de tecnología y procesos modernos bajo lineamientos ESG (Environmental, Social and Governance). Esto permite optimizar la gestión, aumentar la eficiencia y ofrecer un entorno seguro y sostenible para colaboradores y usuarios.

La nueva Casa Central de Paraná se perfila como un modelo de eficiencia operativa, respeto por el medio ambiente y liderazgo en la región, consolidando a Automotores Mega como referente en ventas, postventa y atención integral de MercedesBenz Camiones y Buses. Con esta inauguración, la compañía demuestra su compromiso con la innovación, el desarrollo local y la excelencia en el servicio, proyectando un futuro sólido para sus clientes y para toda la cadena logística del transporte en Entre Ríos.