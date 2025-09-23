Atlético Paraná empieza a armar su plantel de cara a la edición 2025-2026 del Torneo Regional Amateur. Este martes el Gato sumó el segundo refuerzo para el equipo que comanda técnicamente Mauricio Chiementín: se trata del defensor central Mateo Alberca.
Atlético Paraná presentó a su segundo refuerzo de cara al Torneo Regional Amateur
Mateo Alberca, defensor central oriundo de Olavarría, se sumó a Atlético Paraná tras haber estado en Unión.
23 de septiembre 2025 · 21:16hs
El zaguero tiene 21 años y es oriundo de la localidad bonaerense de Olavarría. Llega proveniente de Unión de Santa Fe y realizó inferiores en Independiente. Alberca ya se entrena con el plantel Decano, al igual que el delantero Exequiel Gómez, el primero en sumarse a la institución de barrio San Martín proveniente de Colón de San Justo.
El Rojiblanco buscará ser protagonista en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA y sueña con lograr su quinto ascenso en los distintos torneos nacionales.