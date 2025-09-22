Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual

Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Luego de la conformación del jurado popular, que recibió este lunes las instrucciones preliminares, comenzará el martes, un nuevo juicio por jurados en Paraná.

22 de septiembre 2025 · 19:00hs
Luego de la conformación del jurado popular, que recibió este lunes las instrucciones preliminares, comenzará el martes, a partir de las 8.30, un nuevo juicio por jurados en Paraná. El debate se extenderá hasta el jueves en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

La instancia judicial se enmarca dentro del del legajo “O.W.E. S/ Abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, las audiencias se realizarán a puertas cerradas.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Cristian Giunta. Por su parte, los defensores oficiales Sebastián Lescano y Jorge Sueldo asistirán al imputado, que llega al juicio en libertad pero con medidas de coerción.

Será el centésimo cuadragésimo primer juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

En Gualeguaychú

A partir de este martes y hasta el viernes se desarrollará en Gualeguaychú un juicio por jurados. Será para establecer la “culpabilidad” o “no culpabilidad” del imputado R.S.R en la carátula” abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado y corrupción e menores”.

El juez técnico que dirigirá el proceso será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Dumon. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Jorge Gutiérrez. En la defensa del imputado que llega a juicio en libertad, actuará el abogado Pablo Ledesma.

Las audiencias serán en los Tribunales de esa ciudad, a partir de las 9. Se trata del centésimo cuadragésimo tercer juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual será a puertas cerradas.

En Concepción del Uruguay

Tras seleccionarse hoy a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará este martes, a partir de las 9, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concepción del Uruguay. El debate se extenderá hasta el viernes en la sala de audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones, en el marco del legajo “DC.E.N. S/ Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Por tratarse la denuncia de presuntos delitos contra la integridad sexual, las audiencias se realizarán a puertas cerradas.

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal María de los Ángeles Becker. Por su parte, el abogado José Ostolaza asistirá al imputado, que llega al juicio en libertad.

Será el centésimo cuadragésimo tercer juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Paraná Juicio por jurados Superior Tribunal de Justicia
