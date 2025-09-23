Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono marcó el segundo gol del Merengue, que goleó 4 a 1 al Levante por la sexta fecha de la Liga Española.

Franco Mastantuono realizó su estreno goleador en el Real Madrid, en la victoria por 4 a 1 ante el Levante, por la fecha 6 de la Liga Española. A los 37 minutos, Vinicius comandó un contraataque, se la pasó a la joya argentina, quien ingresó al área y, de derecha, la colgó en el ángulo para aumentar la diferencia.

Vinicius y Kylian Mbappé por duplicado completaron el resultado. A mediados del complemento, el surgido en River fue reemplazado por Jude Bellingham.

Tras cinco partidos jugados, Mastantuono pudo sacudir la red en su nueva etapa en España, la que inició tras su salida del Millonario por el pago de la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. El último argentino que había convertido para el Merengue fue Nico Paz, en la victoria frente al Napoli por la UEFA Champions League, en noviembre del 2023.

Embed GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO.



El primero en el Real Madrid. pic.twitter.com/WFK6hlZYTc — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 23, 2025

Facundo Buonanotte convirtió en Chelsea

Chelsea hizo los deberes y avanzó a la cuarta ronda de la Carabao Cup tras vencer por 2-1 al modesto Lincoln City de la tercera división de Inglaterra. Con Alejandro Garnacho, Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, los Blues ganaron un encuentro que por momentos se les hizo cuesta arriba.

Lo cierto es que tanto el ex-River como el ex-Rosario Central fueron protagonistas. El primero, porque cometió un error en salida que derivó en el gol de Lincoln, que se fue en ventaja al descanso.

A los tres minutos del segundo tiempo, el elenco londinense puso el empate mediante el aporte de Tyrique George, uno de los juveniles del equipo, y solo dos minutos después apareció el atacante argentino para poner el 2-1 y cifras definitivas al partido.