La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recordó el último golpe cívico-militar en el país. “Hoy recordamos, a 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, uno de los episodios más trágicos de nuestra historia”, dijo en un video difundido a través de sus redes sociales.
La intendenta Rosario Romero recordó el golpe como "uno de los episodios más trágicos de nuestra historia"
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recordó el último golpe cívico militar en la Argentina, a 50 años de uno de los episodios más trágicos de la Argentina.
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“Cada ruptura del sistema democrático en la Argentina generó sufrimiento, pero aquella dictadura en particular desplegó un plan sistemático de retroceso económico, pérdida de derechos y una represión sin precedentes, con 30 mil personas desaparecidas y robo sistemático de bebés que aún estamos buscando”, recordó.
Romero fue abogada querellante y representante legal de víctimas del terrorismo de Estado. “Recordar no es mirar al pasado, es construir futuro”.
Y cierra: “Es valorar la democracia que supimos defender y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, porque solo así podemos seguir construyendo una Argentina con más derechos y más paz social”.