En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

River y Chelsea se encuentran muy cerca de formalizar un acuerdo estratégico, el cual atrajo fuertes críticas desde Italia al compararlo con "una sucursal".

River y Chelsea se encuentran muy cerca de llegar a un acuerdo estratégico pensando en que los Blues tengan una prioridad mutua para la cesión y venta de jugadores juveniles, diseñado para brindarles beneficios deportivos y económicos. La intención es que haya una especie de intercambio de prioridades respecto a jóvenes talentos en ambas direcciones.

Esta negociación despertó fuertes cuestionamientos en Italia, donde se apuntó contra el Millonario acusándole de ser una nueva "sucursal" del equipo británico, de manera similar a lo que sucede actualmente con Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia.

El periodista Mimmo Cugini de Gazzetta dello Sport ahondó sobre los detalles del potencial acuerdo (el cual afirmó que se encuentra en negociaciones muy avanzadas) y cuestionó que un equipo de la magnitud del Millonario se vuelva una "sucursal" de la escuadra londinense, al tratarse de uno de los equipos más grandes en el continente.

El periodista dio conocer que los hinchas del elenco francés planean realizar una protesta el 18 de abril en Londres, con la intención de manifestarse en contra del acuerdo de su club con Chelsea, pensando en realizar una protesta en la víspera del encuentro de los Blues contra Manchester United.

El motivo de la protesta sería el cansancio por los manejos con los jugadores del plantel y Cuerpo Técnico, como sucedió meses atrás con la llegada de Liam Rosenior dejando sorpresivamente su cargo en Francia para tomar las riendas del elenco británico al darse el éxodo de Enzo Maresca en enero.

¿Cuál es el acuerdo entre River y Chelsea?

En principio, la idea es que los grandes proyectos de las inferiores de River puedan tener la oportunidad de pasar a Chelsea de manera fluida, con el camino allanado para que las negociaciones sean más dinámicas que de costumbre. Los Blues tendrían una prioridad de compra, es decir, podrían igualar cualquier oferta que llegara al Monumental por un jugador del club. El destino incluso podría ser el mencionado Racing de Estrasburgo, propiedad del mismo grupo económico y donde actualmente juegan grandes promesas jovenes del fútbol argentino como Valentín Barco y Joaquín Panichelli, ambos en la Selección Argentina.

Del otro lado, tal como sucedió con Kendry Páez, la institución londinense en la que brilla Enzo Fernández (una joya de la cantera millonaria) podría ceder a algunos futbolistas sin lugar en el equipo para que consigan rodaje en la entidad de Núñez. Si bien este año jugará Copa Sudamericana, la exigencia de la Copa Libertadores aparece como un factor clave en la formación de quienes no tienen minutos en Inglaterra. De todos modos, es difícil imaginar que lleguen a Argentina jugadores que no sean sudamericanos.