Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Con un gran pasado en la Liga Paranaense, Peka Perez atraviesa un delicado estado de salud. Su familia solicitaron públicamente una cadena de oración.

La comunidad del fútbol entrerriano atraviesa horas de profunda preocupación. Familiares, amigos y allegados solicitaron públicamente una cadena de oración por Darío Pérez, quien se encuentra internado en estado crítico.

Conocido afectuosamente como Peka, Pérez dejó su huella en distintos equipos de la Liga Paranaense de Fútbol, donde supo ganarse el respeto dentro y fuera de la cancha. Además, tuvo un paso por torneos argentinos defendiendo los colores de Patronato, lo que marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva.

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En las últimas horas, el pedido de acompañamiento se multiplicó en redes sociales, donde ex compañeros, dirigentes y simpatizantes expresaron su apoyo y enviaron mensajes de fuerza para él y su familia.

“Fuerzas Peka”, es la frase que se repite entre quienes hoy se unen en una misma causa: acompañar con fe y esperanza este difícil momento.

La comunidad deportiva permanece atenta a su evolución, mientras continúa el pedido solidario de oración por su pronta recuperación.