Uno Entre Rios | Ovación | Pérez

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Con un gran pasado en la Liga Paranaense, Peka Perez atraviesa un delicado estado de salud. Su familia solicitaron públicamente una cadena de oración.

24 de marzo 2026 · 20:36hs
Peka Pérez

Peka Pérez, ex jugador de la Liga Paranaense.

La comunidad del fútbol entrerriano atraviesa horas de profunda preocupación. Familiares, amigos y allegados solicitaron públicamente una cadena de oración por Darío Pérez, quien se encuentra internado en estado crítico.

Su paso por la Liga Paranaense

Conocido afectuosamente como Peka, Pérez dejó su huella en distintos equipos de la Liga Paranaense de Fútbol, donde supo ganarse el respeto dentro y fuera de la cancha. Además, tuvo un paso por torneos argentinos defendiendo los colores de Patronato, lo que marcó uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva.

Kendry Páez llegó a River proveniente de los Blues.

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En la próxima instancia Atlético Paraná se enfrentará con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

En las últimas horas, el pedido de acompañamiento se multiplicó en redes sociales, donde ex compañeros, dirigentes y simpatizantes expresaron su apoyo y enviaron mensajes de fuerza para él y su familia.

“Fuerzas Peka”, es la frase que se repite entre quienes hoy se unen en una misma causa: acompañar con fe y esperanza este difícil momento.

La comunidad deportiva permanece atenta a su evolución, mientras continúa el pedido solidario de oración por su pronta recuperación.

Pérez Liga Liga Paranaense
Noticias relacionadas
La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Las tareas se realizan de manera completa sobre el autódromo de Buenos Aires.

Avanzan las obras del autódromo porteño para Moto GP y Fórmula 1

Judo: abrió un novedoso espacio con clases gratis para niños.

Judo: abrió un novedoso espacio con clases gratis para niños

Fin de una era: Salah se va del Liverpool.

Fin de una era: Mohamed Salah se va del Liverpool

Ver comentarios

Lo último

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Ultimo Momento
Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Ovación
La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

La provincia
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Dejanos tu comentario