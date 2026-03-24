De acuerdo con datos del INDEC, las ventas a nivel nacional durante el mes de enero de 2026 registrando así una caída real del 1,2% interanual.

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

La mitad de las jurisdicciones mostraron recuperación en cuanto a las ventas en supermercados y mercados mayoristas, pero la otra mitad siguió con retrocesos. Entre Ríos, con una caída del 5,9% está en el lote de los peores retrocesos.

De acuerdo con la Encuesta de Supermercados del INDEC, las ventas a nivel nacional durante el mes de enero de 2026 totalizaron $ 2,34 billones, registrando así una caída real del 1,2% interanual; además, la evolución mensual desestacionalizada también presentó contracciones: respecto a diciembre 2025, las ventas mostraron una baja de 1,5%.

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Las ventas en supermercados de Entre Ríos crecieron 19,2% en enero

Desempeños de las ventas por rubros

Sobre un total de once rubros que conforman la Encuesta de Supermercados, cinco presentaron incrementos reales interanuales en el primer mes del 2026: Carnes (18,0%), Verduras y Frutas (9,3%), Alimentos preparados y Rotisería (4,7%), Panadería (0,5%) e Indumentaria (0,1%). Estos cinco rubros explicaron el 26% de la facturación total del mes.

Por el contrario, los otros seis rubros presentaron bajas interanuales: Otros (-0,7%), productos de Almacén (-2,2%), artículos de Limpieza y Perfumería (-3,3%), Lácteos (- 5,7%), Bebidas (-9,3%) y Electrónicos (-17,0%). Todos estos explicaron el 74% de la facturación de enero.