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Reforma a la Ley de Glaciares: comienza la primera jornada con 200 oradores presenciales

La Cámara de Diputados iniciará este miércoles audiencias presenciales y remotas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, con 400 oradores.

25 de marzo 2026 · 08:15hs
Reforma a la Ley de Glaciares: comienza la primera jornada con 200 oradores presenciales

La Cámara de Diputados abrirá hoy a las 10 la primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada, que será presencial, 200 oradores, y mañana otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

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Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta hoy, miércoles.

La limitación de los oradores, así como la cantidad de asesores por bloque, será un tema de polémica en la primera etapa de la reunión, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda reclamarán la extensión de esas audiencias.

Transmisión en directo

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Audiencias

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron anoche que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico, y que el ingreso a la HCDN se habilitará a las 9:00 h y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba.

En una publicación de la red social X, se recordó que “solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”.

Además, señalaron que “la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada”.

“De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicita a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente”, agregaron.

Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer casi 200 personas de las 24 jurisdicciones.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

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Transito

Según consignó Noticias Argentinas, desde la mañana de este miércoles, se implementarán cortes de tránsito en la zona del Congreso que estarán a cargo de las fuerzas federales y afectarán distintos accesos y cruces clave en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.

Entre los puntos donde se realizarán los cortes figuran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre, con obturación sobre la primera arteria mencionada en cada caso.

Además, por la tarde habrá una marcha de organizaciones ambientalistas que reclamaban una extensión de las audiencias sobre glaciares.

Justicia

Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se ha expedido sobre ese pedido.

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.

Ley de Glaciares reforma
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