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Usaron un balde de glifosato para trasladar alimentos en la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

El recipiente fue utilizado para trasladar chorizos hasta un paellero durante un festejo bonaerense. El municipio reconoció el hecho y pidió disculpas.

30 de septiembre 2026 · 12:10hs
Usaron un balde de glifosato para trasladar alimentos en la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

Una fuerte polémica se generó durante la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, realizada por el 115° aniversario de La Colina, en el partido bonaerense de General La Madrid, luego de que se utilizara un antiguo balde de glifosato para manipular alimentos que posteriormente fueron cocinados en un paellero.

El episodio quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se observó a dos cocineros preparando los chorizos que serían comercializados durante el evento realizado en la plaza José Hernández.

Uno de los trabajadores utilizó un recipiente blanco para colocar los embutidos dentro de un paellero de aproximadamente tres metros, mientras otra persona revolvía la preparación con un utensilio de madera.

El video

Usuarios que observaron las imágenes advirtieron que sobre el recipiente podía leerse “GLIF”, denominación asociada a un producto herbicida a base de glifosato.

La situación provocó cuestionamientos por el eventual riesgo sanitario derivado de utilizar para alimentos un envase que originalmente había contenido un producto fitosanitario.

La legislación vigente establece condiciones específicas para el manejo de los envases vacíos de fitosanitarios y prohíbe destinarlos a usos diferentes de los previstos para su gestión y disposición, por los riesgos que pueden representar sus residuos.

El municipio asumió la responsabilidad

Ante la repercusión del video, la Municipalidad de General La Madrid, encabezada por el intendente Martín Randazzo, difundió un comunicado en el que reconoció lo sucedido.

Según explicó el Ejecutivo municipal, los recipientes habían pertenecido a un producto fitosanitario comercializado hacía al menos 20 años y fueron empleados “de manera inadecuada para el traslado de alimentos”.

“Como gestión de gobierno asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento”, expresó el municipio. Además, informó que comenzaron averiguaciones para establecer cómo se produjo la utilización de esos recipientes y determinar las circunstancias del episodio.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos”, señalaron.

Por su parte, concejales de Fuerza Patria reclamaron explicaciones al Departamento Ejecutivo y pidieron que las autoridades competentes establecieran si existió algún riesgo sanitario y las eventuales responsabilidades por lo sucedido.

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