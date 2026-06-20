Paraguay venció a Turquía en un partido luchado y respira

Paraguay se impuso por 1-0 con un golazo de Galarza Fonda, por la segunda fecha del Grupo D. Almirón sufrió una insólita expulsión por la "ley Prestianni" .

Paraguay ganó un partido de locos y respiró en el Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro se impuso por 1-0 a Turquía, con un golazo de Matías Galarza Fonda al minuto de juego, en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D. Miguel Álmirón sufrió una insólita expulsión por la nueva "ley Prestianni". El conjunto turco cosechó su segunda derrota y quedó eliminado.

El mediocampista, a quien la prensa había puesto en duda porque decían que estaba bajoneado porque River no lo tendrá en cuenta, necesitó solamente 64 segundos para abrir el marcador con un zurdazo letal: superó la marca de Ismael Saibiri y es el tanto más rápido de esta edición de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Miguel Almirón fue protagonista con una insólita expulsión sobre el final del primer tiempo: se tapó la boca para hablar con Mert Müldür, desde el VAR advirtieron al árbitro y fue expulsado por "la nueva ley Prestianni".

Cómo quedó Paraguay

Con este heroico triunfo con 10, Paraguay quedó tercero en el Grupo D y respira tras el doloroso debut con derrota por 4-1 ante Estados Unidos. Por su parte, Turquía quedó eliminado en fase de grupos con un encuentro por disputar.