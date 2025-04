Turismo Nacional: Thiago Martínez dueño de uno en Concordia

“Estoy muy contento, trabajamos mucho para estar acá, ya que tuvimos dos primeras carreras malas… Pese a que el auto funcionaba bien, no pudimos redondear. Hoy tenía un gran auto y lo aprovechamos al máximo porque no es fácil estar acá. Es una locura lo que estamos viviendo, esto significa mucho por los recuerdos que me trae de mi viejo en mis inicios”, comentó el poleman.

A la segunda posición la obtuvo el vigente campeón de la categoría, Alfonso Domenech con el Volkswagen Virtus. El piloto de Pergamino tiene uno de los autos más pesados, ya que carga 42 kilos de lastre sobre un total de 45 que es el límite de la categoría. Domenech quedó a 261/1000 y tuvo el beneficio de que Gastón Iansa fue excluido en la técnica –había clasificado segundo– ya que su Ford Focus no cumplió con la altura reglamentaria.

La tercera posición quedó en poder del excampeón de la categoría, José Manuel Urcera con el Ford Focus que le permitió estar a 269/1000 del poleman. No obstante, el rionegrino se mostró disconforme con el rendimiento de su auto y considera no contar con un ritmo de carrera para estar en la pelea por la victoria.

La cuarta posición fue para el de Pinamar, Jorge Barrio quien el año pasado ganó en Concordia. Jorgito con el Chevrolet Cruze quedó a 366/1000 de Domenech. La quinta colocación fue para el otro vencedor que tuvo Concordia en 2024, se trata de Julián Santero con el Toyota Corolla. El de Mendoza pese a cargar 39 kilos de lastre se las ingenio para quedar a 381/1000 del líder.

El cordobés Manuel Mallo con el Cruze se colocó 6° a 476/1000, mientras que Jonatan Castellano de Lobería con el Cruze cerró en el 7° puesto a 505/1000.

El mejor de los entrerrianos en pista fue el oriundo de Crespo. Joel Gassmann con el equipo de Teti quedó en el 8° lugar a 538/1000. El experimentado piloto con el Chevrolet Cruze cerró un buen trabajo de día sábado y se esperanza con estar dentro de los puestos de vanguardia en un escenario, donde le fue esquivo en años anteriores.

Jerónimo Teti con el Cruze quedó 9° a 540/1000, mientras que al top 10 lo completó el cordobés Facundo Chapur con el mejor Citroën C-Elysse quien se posicionó a 558/1000 de Domenech.

El otro representante entrerriano, Agustín De Brabandere de Concepción del Uruguay ocupó la 21° posición y quedó a 1”273/1000 del poleman.

Para destacar que el muy buen marco de público que una vez más respondió a las expectativas del TN y que seguramente tendrá un mejor marco este domingo, cuando desde las 10.15 se corran las tres series, mientras que la carrera final está prevista a las 13.30 sobre 18 vueltas al circuito de 4.700 metros de longitud.

La Clase 2

Por otra parte, la Clase 2 disputó sus tres series preliminares en la jornada sabatina. La primera de ellas fue ganada por el poleman Maximiliano Bestani. El piloto tucumano con el Toyota Etios fue imbatible desde que el semáforo rojo se apagó. Cristian Vaira finalizó segundo y Damián Markel de la localidad de General Ramírez arribó en la tercera posición, logrando un muy buen resultado a bordo de su Ford Fiesta Kinetic atendido por Ale Bucci Racing.

La segunda serie tuvo a Francisco Coltrinari como dominador y se impuso con una ventaja de casi dos segundos sobre Bautista Damiani. Juan Pablo Pastori completó el trío de punta.

En tanto que la tercera serie fue para el misionero Iñaki Beitía. Alejo Cravero y Nicolás Posco completaron los tres primeros. El local Matías Chas batalló para ocupar el 8° lugar, en tanto que Marco Veronesi de Gualeguaychú terminó 12°.

El domingo, la final

La final de este domingo a partir de las 12.30 a 15 vueltas tendrá a Coltrinari partiendo adelante y lo acompañará Maximiliano Bestani en primera fila, mientras que Beitia partirá desde el tercer cajón. En una final que habilita a los 45 inscriptos a tomar parte de la competencia, uno de los grandes atractivos será seguir la evolución de Joaquín Cafaro, líder del certamen, que largará desde el 43° lugar. Su principal rival en el campeonato, Bautista Damiani, lo hará desde el quinto puesto, con la chance concreta de recortar puntos importantes.