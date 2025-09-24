Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Carretera

El Turismo Carretera sumará a BMW como séptima marca

Tras el reciente anuncio de Mercedes Benz, ahora es BMW la nueva marca que llegará al Turismo Carretera en 2026. Julián Santero es uno de los pilotos.

24 de septiembre 2025 · 16:53hs
El BMW M4 será el modelo elegido para intervenir desde la próxima temporada en el TC.

El BMW M4 será el modelo elegido para intervenir desde la próxima temporada en el TC.

El Turismo Carretera sumó a BMW como su la séptima marca a partir de la temporada 2026. El proyecto, encabezado por Mauricio Tucci y el actual campeón Julián Santero, utilizará el modelo BMW M4 y contará con el desarrollo técnico del Fispa Corse. De esta forma, el TC tendrá a dos prestigiosas terminales alemanas compitiendo, ya que Mercedes-Benz también se incorpora el año próximo.

Julian Santero
Julián Santero será uno de los pilotos de BMW.

Julián Santero será uno de los pilotos de BMW.

La iniciativa de Tucci, director del Fispa Corse, surgió como una estrategia para asegurar la continuidad de Santero en su estructura. El piloto mendocino, que actualmente corre con un Ford Mustang, había recibido una oferta de Daniel Herrero para ser piloto oficial de Mercedes-Benz en 2026.

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Luciano Vicentín: Balance positivo pese a perder en octavos.

Luciano Vicentín: "Balance positivo pese a perder en octavos"

Para competir con esa propuesta, Tucci contactó a Sergio Trepat, un empresario con concesionarios BMW desde 1990 y el mayor coleccionista de modelos deportivos de la marca en Argentina. Su hermano, Jorge, tiene un histórico vínculo con el TC como sponsor de grandes ídolos. Trepat fue el nexo con BMW Group Argentina, la filial local de la automotriz para dar el marco institucional necesario al proyecto.

El modelo a elegir será el BMW M4, que de esta manera en 2026 su sumará al TC junto con el Mercedes-Benz CLE 53 AMG, para medirse en pista con los Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Dodge Challenger, Toyota Camry y Torino NG, que actualmente compiten en la popular categoría.

El plan inicial contempla la construcción de dos autos. Uno será para Santero, mientras que el segundo está en etapa de negociación. Una de las alternativas que se baraja es que lo conduzca Kevin Candela, cuyo hermano Mauricio es el motorista del Ford Mustang de Santero en el equipo.

El plan del equipo para el BMW

El equipo tendrá un trabajo contrareloj para desarrollar los prototipos. De hecho, comenzarán las gestiones para contar con las piezas necesarias para enchapar el auto. El M4, en principio, se configuraría como Toyota y Mercedes-Benz: a partir de una estructura Torino con motor Cherokee-ACTC.

El plan BMW se presentó extraoficialmente en la 10ª fecha del Turismo Carretera en Buenos Aires. Santero llegó al autódromo en un M4 negro cedido por Trepat y junto con Tucci reconocieron públicamente ante la prensa que el proyecto sería presentado ante la ACTC.

El martes pasado, post carrera en San Luis, la comisión directiva de la entidad había aprobado el ingreso de la séptima marca, aunque restaban resolver algunos formalismos burocráticos para oficializar la noticia. Algo que ocurrió en la tarde del martes a través de un comunicado de prensa.

Mientras que Mercedes-Benz tuvo una breve participación en los inicios de la categoría en 1937, la llegada de BMW es un hecho completamente inédito. Sin dudas, el 2026 será un año histórico para el TC de Argentina, con dos de las marcas alemanas más importantes del mundo compitiendo en la grilla del TC.

Turismo Carretera Julián Santero BMW
Noticias relacionadas
José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby-

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: Estoy con bronca, hay que mejorar

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

parana central se corono campeon en la rioja

Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

tomas de rocamora inicio su pretemporada con vistas a la liga argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Ver comentarios

Lo último

El río Uruguay experimenta un leve ascenso

El río Uruguay experimenta un leve ascenso

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

El Turismo Carretera sumará a BMW como séptima marca

El Turismo Carretera sumará a BMW como séptima marca

Ultimo Momento
El río Uruguay experimenta un leve ascenso

El río Uruguay experimenta un leve ascenso

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

El Turismo Carretera sumará a BMW como séptima marca

El Turismo Carretera sumará a BMW como séptima marca

Un buen motivo para brindar: Entre Ríos cuenta con nuevos enólogos habilitados por el INV

Un buen motivo para brindar: Entre Ríos cuenta con nuevos enólogos habilitados por el INV

Luciano Vicentín: Balance positivo pese a perder en octavos

Luciano Vicentín: "Balance positivo pese a perder en octavos"

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Russo otra vez hospitalizado por más controles y ausente en el entrenamiento de Boca

Russo otra vez hospitalizado por más controles y ausente en el entrenamiento de Boca

Luciano Vicentín: Balance positivo pese a perder en octavos

Luciano Vicentín: "Balance positivo pese a perder en octavos"

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: No tenía amigos, estaba solo

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

La provincia
El río Uruguay experimenta un leve ascenso

El río Uruguay experimenta un leve ascenso

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Una avioneta que salió de Entre Ríos aterrizó de emergencia en una localidad correntina

Un buen motivo para brindar: Entre Ríos cuenta con nuevos enólogos habilitados por el INV

Un buen motivo para brindar: Entre Ríos cuenta con nuevos enólogos habilitados por el INV

Frigerio anunció baja de ingresos brutos para el sector avícola y más subsidios para los arroceros

Frigerio anunció baja de ingresos brutos para el sector avícola y más subsidios para los arroceros

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Dejanos tu comentario