Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

El paranaense pelea el título del TC, pero necesita sumar puntos importantes. El circuito de San Nicolás es una pista que le sienta bien a Werner.

23 de septiembre 2025 · 18:02hs
El Turismo Carretera disputará la segunda fecha de la Copa de Oro en el autódromo de San Nicolás el próximo 4 y 5 de octubre. La visita por parte de la categoría más popular de la Argentina al escenario nicoleño le genera al hincha de Ford, y en particular a Mariano Werner, mucho entusiasmo. ¿Los motivos? Los muy buenos resultados obtenidos por el entrerriano en el circuito Juan María Traverso.

Tres triunfos para el Zorro

Mariano Werner ganó en San Nicolás en tres oportunidades. Lo hizo en la temporada 2020, repitió en el 2021 y en 2024.

La temporada le está siendo cuesta arriba a Mariano Werner con tantos problemas en los impulsores.

Siempre entre los 10 mejores

El piloto de Paraná siempre se sintió más que cómodo en el dibujo que está ubicado sobre la Ruta Nac. Nº 9. En las finales solo abandonó en una y en el resto siempre se ubicó entre los diez mejores. Lo mismo pasó en las clasificaciones. Del total de las disputadas, Mariano logró 4 pole position y en todas se ubicó entre los diez.

Mariano Werner, el primero en subir al podio

Con su triunfo en el año 2020, fue el primer piloto de Ford en hacer subir al podio a un auto de la marca en San Nicolás. Hasta ese momento habían disputado allí cuatro finales.

Para aprovechar

La duodécima fecha del campeonato será fundamental para el paranaense. Werner debe cortar la mala racha y sumar fuerte para prenderse en el torneo. Hoy tiene 10 puntos y el líder, Agustín Canapino, sumó 64.

Si Mariano termina con los inconvenientes que lo descolocaron en este 2025, en San Nicolás tiene la gran posibilidad de anotarse como candidato en un escenario que le dio más alegrías que dolores de cabeza.

