Terminó el primer tiempo del partido de la 33ª fecha –penúltima– de la Primera Nacional. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná, Patronato y Almagro empatan 0 a 0 por la Zona A. El Negro puede asegurarse la clasificación al Reducido y a la Copa Argentina este domingo.
Patronato y Almagro empatan sin goles en barrio Villa Sarmiento
Por la fecha 33, el Negro y el Tricolor igualan 0 a 0 al término del primer tiempo. Patronato puede asegurarse su lugar en el Reducido y la Copa Argentina.
El equipo paranaense no tendrá un compromiso fácil, ya que el Tricolor está luchando por la permanencia en la segunda división del fútbol argentino.
Formaciones para Patronato y Almagro
Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Maximiliano Rueda; Federico Castro, Alan Bonansea y Julián Marcioni. DT: Gabriel Gómez.
Almagro: Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros, Marcos Pinto; Tomás Castro Ponce, Luis Jerez Silva, Lucas Bandunciel, Ángel González; Axel Rodríguez y Carlo Lattanzio. DT: Andrés Montenegro.
Árbitro: Maximiliano Macheroni.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.