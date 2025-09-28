Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato y Almagro empatan sin goles en barrio Villa Sarmiento

Por la fecha 33, el Negro y el Tricolor igualan 0 a 0 al término del primer tiempo. Patronato puede asegurarse su lugar en el Reducido y la Copa Argentina.

28 de septiembre 2025 · 15:38hs
Patronato busca clasificarse al Reducido.

Prensa Patronato

Patronato busca clasificarse al Reducido.

Terminó el primer tiempo del partido de la 33ª fecha –penúltima– de la Primera Nacional. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná, Patronato y Almagro empatan 0 a 0 por la Zona A. El Negro puede asegurarse la clasificación al Reducido y a la Copa Argentina este domingo.

El equipo paranaense no tendrá un compromiso fácil, ya que el Tricolor está luchando por la permanencia en la segunda división del fútbol argentino.

Patronato registra 11 jornadas seguidas sumando unidades en el estadio Grella. 

Patronato va por la victoria para clasificar al Reducido

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

Formaciones para Patronato y Almagro

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Maximiliano Rueda; Federico Castro, Alan Bonansea y Julián Marcioni. DT: Gabriel Gómez.

Almagro: Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros, Marcos Pinto; Tomás Castro Ponce, Luis Jerez Silva, Lucas Bandunciel, Ángel González; Axel Rodríguez y Carlo Lattanzio. DT: Andrés Montenegro.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato Almagro Primera Nacional Copa Argentina
