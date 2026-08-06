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Concordia: esperan una multitudinaria convocatoria por San Cayetano

Este jueves se comienza a vivir el patrono del pan y el trabajo en Concordia. Se estima que llegarán más de 40 mil peregrinos a la parroquia de Villa Zorraquín.

6 de agosto 2026 · 18:04hs
La mutltitudinaria celebración comenzó este jueves en la parroquia ubicada en Villa Zorraquín.

La mutltitudinaria celebración comenzó este jueves en la parroquia ubicada en Villa Zorraquín.

Concordia se prepara para vivir la festividad de San Cayetano en la parroquia ubicada en Villa Zorraquín, donde se esperan más de 40 mil personas que transiten por el lugar. Este año el lema será "Con San Cayetano compartamos con alegría, el Pan de la Fe y de la Esperanza".

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Se espera una buena concurrencia de competidores este fin de semana en el trazado entrerriano.

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Fieles visitan a San Cayetano.

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Luego del camino espiritual recorrido durante la Novena Patronal, miles de fieles llegarán hasta Villa Zorraquín para agradecer, pedir la intercesión del Patrono del Pan y del Trabajo y renovar la esperanza en torno a una celebración que, con el paso de los años, trascendió los límites del barrio para convertirse en un verdadero acontecimiento religioso, social y cultural.

La edición 2026 tendrá además un significado muy especial, ya que Villa Zorraquín conmemora los 108 años de su fundación (1918-2026), reafirmando una historia marcada por el trabajo, la solidaridad y la fe de generaciones de vecinos que hicieron crecer esta comunidad.

La procesión de este jueves en Concordia

Este jueves por la noche, desde las 20, se iniciará la tradicional procesión del Pan de Mesa, que partirá desde la Capilla Stella Maris del barrio Nébel. La peregrinación recorrerá Avenida Chajarí, Salto Uruguayo, Eva Perón, Avenida Monseñor Rösch y Avenida Vuelta de Obligado hasta arribar al Santuario.

Como cada año, los peregrinos caminarán portando velas y antorchas, acercando además alimentos no perecederos destinados a las familias más necesitadas, en un gesto concreto de solidaridad que identifica a esta celebración. A las 23.45 se realizará la recepción comunitaria de los peregrinos y, a las 00, se celebrará la Santa Misa de la Medianoche, dando comienzo oficialmente a la Solemnidad de San Cayetano.

La programación de este viernes para San Cayetano

Este viernes desde las 8 permanecerán abiertas las puertas del Santuario para recibir a los miles de fieles que, como cada año, llegan para agradecer, pedir trabajo, salud y el pan de cada día. Durante toda la jornada funcionarán la Feria de Emprendedores, la Feria de Artesanos, el Patio Gastronómico, los espacios parroquiales y el Ministerio de Escucha, además de la bendición permanente de panes, herramientas de trabajo y objetos religiosos.

A las 10 se celebrará la Santa Misa dedicada especialmente a las instituciones educativas, docentes, alumnos y familias. Entre las 11 y las 13, el escenario principal ofrecerá el espacio "San Cayetano nos Une", con reseñas históricas, testimonios de peregrinos, presentaciones artísticas y un reconocimiento a trabajadores, voluntarios e instituciones que prestan servicio permanente a la comunidad.

A las 14 arribarán las tradicionales agrupaciones de peregrinos a caballo, que rendirán homenaje al Santo Patrono. A las 17 se celebrará la Santa Misa Solemne, presidida por Monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, Obispo de la Diócesis de Concordia.

Por último, a las 21 se realizará la Santa Misa dedicada especialmente a las trabajadoras y los trabajadores, con bendición de herramientas de trabajo, emprendedores, comerciantes y productores.

Concordia San Cayetano festividades
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