Realizaron la primera cirugía de reconstrucción torácica con implantes en Concepción del Uruguay.

En el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay se realizó la cirugía de reconstrucción torácica. Se amplió su capacidad quirúrgica.

El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay realizó por primera vez una cirugía de estabilización de pared torácica con implantes específicos, un procedimiento de alta complejidad que permitió evitar la derivación de un paciente con múltiples fracturas costales.

La intervención representó un avance para el establecimiento, que a partir de ahora podrá resolver este tipo de casos dentro del sistema público de salud provincial.

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Trabajo conjunto y respuesta rápida

La cirugía fue encabezada por el director del hospital, Rafael Vales, junto con el especialista Germán Gallicet, del Centro Médico Traumathos de Concordia, y el jefe de Residentes del nosocomio, Rodrigo Werning, quien integró el equipo quirúrgico.

Para concretar el procedimiento fue necesario un trabajo coordinado entre las áreas asistenciales y administrativas. Tras el ingreso del paciente, se iniciaron las gestiones para obtener las prótesis e insumos específicos, trámite que se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), lo que permitió garantizar la cobertura y la provisión del material en un plazo reducido.

Un paso adelante en la atención de alta complejidad

Vales destacó que la intervención marca "el inicio de un nuevo nivel de complejidad" para el hospital, ya que permitirá resolver cirugías que hasta ahora debían derivarse a centros de mayor capacidad.

También remarcó la importancia del trabajo articulado entre instituciones. En ese sentido, explicó que el Hospital San Benjamín de Colón recibió inicialmente al paciente, lo estabilizó y luego lo derivó al Hospital Urquiza para la intervención definitiva.

Actualmente, el paciente evoluciona favorablemente y continúa su recuperación bajo seguimiento del equipo de salud, mientras el hospital incorpora una nueva prestación que fortalece la atención de casos complejos en la región.