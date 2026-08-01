Debido a las intensas precipitaciones, la Municipalidad de San Benito se encuentra recorriendo la zona y se registran cortes totales de tránsito en algunas calles. Piden precaución para circular.
San Benito con calles cortadas por las lluvias
Las fuertes lluvias durante la madrugada generaron complicaciones en diversas calles de la localidad vecina, San Benito.
1 de agosto 2026 · 14:51hs
Calles anegadas
- Calle Eslovenia: Cortada en el sector del Cementerio Parroquial y Arroyo Las Tunas por desborde de agua.
- Calle Garabasso: Cortada entre Basavilbaso y Libertad por caída de poste de línea telefónica.
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Este viernes trabajadores municipales limpiaron sector del arroyo entre Basabilbaso y Crespo, y este sábado se volvieron a registrar que arrojaron residuos en la zona lo que complica. Por eso, desde el municipio piden a los vecinos tomar conciencia para evitar anegamientos en viviendas.