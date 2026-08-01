San Benito con calles cortadas por las lluvias

Debido a las intensas precipitaciones, la Municipalidad de San Benito se encuentra recorriendo la zona y se registran cortes totales de tránsito en algunas calles. Piden precaución para circular.

Calles anegadas

Calle Eslovenia: Cortada en el sector del Cementerio Parroquial y Arroyo Las Tunas por desborde de agua.

Calle Garabasso: Cortada entre Basavilbaso y Libertad por caída de poste de línea telefónica.

Este viernes trabajadores municipales limpiaron sector del arroyo entre Basabilbaso y Crespo, y este sábado se volvieron a registrar que arrojaron residuos en la zona lo que complica. Por eso, desde el municipio piden a los vecinos tomar conciencia para evitar anegamientos en viviendas.