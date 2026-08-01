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San Benito con calles cortadas por las lluvias

Las fuertes lluvias durante la madrugada generaron complicaciones en diversas calles de la localidad vecina, San Benito.

1 de agosto 2026 · 14:51hs
San Benito con calles cortadas por las lluvias

San Benito con calles cortadas por las lluvias

Debido a las intensas precipitaciones, la Municipalidad de San Benito se encuentra recorriendo la zona y se registran cortes totales de tránsito en algunas calles. Piden precaución para circular.

Calles anegadas

  • Calle Eslovenia: Cortada en el sector del Cementerio Parroquial y Arroyo Las Tunas por desborde de agua.
  • Calle Garabasso: Cortada entre Basavilbaso y Libertad por caída de poste de línea telefónica.

LEER MÁS: San Benito: sujeto fue detenido por violencia de género

Este viernes trabajadores municipales limpiaron sector del arroyo entre Basabilbaso y Crespo, y este sábado se volvieron a registrar que arrojaron residuos en la zona lo que complica. Por eso, desde el municipio piden a los vecinos tomar conciencia para evitar anegamientos en viviendas.

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