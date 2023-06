Triatlón: Mauricio Gatica deja la actividad.

Mientras mastica bronca aún, porque él quería ir al Mundial, Mauricio habló con Ovación desde Brasil done aún se encuentra, ahora descansando. “Estoy en Ponta Das Canas ahora descansando y en cuanto a la competencia puedo hacer el siguiente resumen de la carrera, de lo que pienso. El rendimiento no fue el que esperaba ya que la verdad esperaba muchísimo más. El motivo no lo se porque tomé la decisión de retirarme así que no lo voy a averiguar. El tiempo jugó una mala pasada,. Hubo tormenta con mucho viento. Fue una carrera extraordinaria y muy difícil para todos. Fue algo muy difícil de lograr. No me vuelvo con las manos vacías ya que al menos la pude terminar a la carrera”, dijo y agregó: “Estoy un poco enojado porque no logré la clasificación que quería, no estoy contento con mi rendimiento, Pero después cuando pienso que nade 4k, pedalee 180 y corrí 42 algo hice”.