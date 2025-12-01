Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional Amateur

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

Neuquén se enfrentará con Atlético María Grande y Atlético Paraná se medirá con Sanjustino en la próxima instancia del Torneo Regional Amateur.

1 de diciembre 2025 · 18:37hs
Neuquén se clasificó en un partido infartante y sueña con dar pelea en el Torneo Regional Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer cómo serán los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur, que empezará a disputarse este domingo. En la Región Litoral Sur se destacan los duelos entre Neuquén ante Atlético María Grande y el de Atlético Paraná frente a Sanjustino.

Vale recordar que son 16 los equipos (siete entrerrianos y nueve santafesinos) que siguen en camino en búsqueda de la clasificación a la final por el ascenso.

Cómo sigue el Torneo Regional Amateur

La ida se jugará el domingo 7 de diciembre, mientras que las revanchas serán el domingo 14.

1: Defensores de Pronunciamiento vs Parque Sur de Concepción del Uruguay (L)

2: Juventud Unida de Gualeguaychú vs Lanús de Concepción del Uruguay (L)

3: Atlético María Grande vs Neuquén (L)

4: Sanjustino vs Atlético Paraná (L)

5: Libertad de Sunchales vs Colón de San Justo (L)

6: Ben Hur de Rafaela vs. Aldao (L)

7: Puerto San Martín vs Racing de Teodelina (L)

8: Sportivo Sarmiento de Maggiolo vs. Atlético San Jorge (L)

(L) Harán de local en el primer partido.

Los cruces de la tercera ronda (ida 4 de enero de 2026, vuelta 11 de enero) serán:

A: Ganador de 2 vs Ganador de 1 (L)

B: Ganador de 4 vs Ganador de 3 (L)

C: Ganador de 5 vs Ganador de 6 (L)

D: Ganador de 8 vs Ganador de 7 (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

Los enfrentamientos de cuarta ronda (ida 18 de enero, vuelta 25 de enero) serán:

1: Ganador de B vs Ganador de A (L)

2: Ganador de C vs Ganador de D (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

Los enfrentamientos de la quinta ronda (ida 1 de febrero, vuelta 8 de febrero) será

FINAL DE REGIÓN: Ganador de 2 vs. Ganador de 1 (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

El ganador de la Región Litoral Sur deberá disputar la gran final por el ascenso (a partido único, en cancha neutral) contra el ganador de otra Región.

