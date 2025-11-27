Uno Entre Rios | La Provincia | ordenanza

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Se generó una polémica en torno a la continuidad laboral de los choferes de colectivos del sistema de transporte urbano. Qué dice la Ordenanza N° 10.213.

27 de noviembre 2025 · 14:47hs
Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

En los últimos días se generó unapolémica en torno a la continuidad laboral de los choferes de colectivos del sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná. La Unión Tranviarios Automotor Entre Ríos (UTA) planteó que la empresa debe respetar la actual plantilla de trabajadores, mientras San José, la nueva empresa concesionaria abrió la convocatoria laboral para cubrir 120 puestos de trabajo que, en los últimos días generó la presentación de más de 320 curriculum vitae (CV).

El jueves integrantes de la UTA Entre Ríos, en conferencia de prensa, cruzaron las declaraciones de un gerente de la nueva empresa concesionaria que se hará cargo del servicio de transporte urbano de Paraná a partir de diciembre, que convocaba a postularse para 120 puestos laborales presentando CV.

San José UTE no acatará fallo judicial que ordena incorporar trabajadores de ERSA a la nueva concesionaria 

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Se realizaron bloqueos preventivos por casos sospechosos de dengue en las calles Churruarín y Ayacucho y el club Paracao de Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

El secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Britos había enfatizado que a los trabajadores de Buses Paraná los ampara el artículo 225 de la Ley de Contra to de Trabajo (LCT) que protegesus empleos y su antigüedad en la empresa. En ese sentido, ante la transferencia o cesión de una concesión, el nuevo adquirente asume todas las obligaciones laborales, incluyendo la continuidad del contrato de trabajo con la misma antigüedad y condiciones preexistentes. Britos enfatizó que, por ser la LCT una ley nacional, es superior a cualquier ordenanza municipal, en referencia a la Ordenanza N° 10.213.

LEER MÁS: Paraná: choferes interrumpen el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajeros Artículo 225

“En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquéllas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven”.

Colectivos trabajadores choferes Paraná UTA
Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes.

Qué dice la ordenanza

En tanto, la ordenanza N° 10.213 de Aprobación del pliego de bases y condiciones generales y particulares para licitar la concesión del Servicio del Sistema de Transporte accesible, sustentable y masivo urbano de pasajeros sanciona da el 26 de diciembre de 2024 y promulgada el 3 del mismo mes y años por decreto Nº 2.720/24, se refiere a los trabajadores en el Capítulo V del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En su artículo 97 establece que el personal que emplee el concesionario para la explotación serán totalmente ajenas a la Municipalidad, por lo que quedarán a cargo exclusivo de aquel las indemnizaciones y demás consecuencias emergentes de la relación de trabajo.

Por otra parte, en el artículo 98 se establece que “el concesionario, a fin de presentar el personal que prestará el servicio, deberá evaluar y dar prioridad, en igualdad de condiciones, al personal ya existente en las empresas de servicio de la concesión vigente a la fecha de la presentación del presente pliego”.

En cuanto a sus obligaciones la concesionaria proveerá las dotaciones del personal necesario para la prestación satisfactoria de los servicios solicitados en términos de horarios y frecuencia, regularidad y horarios exigidos en los contratos. Y elevará trimestralmente a la autoridad de aplicación la nómina de la totalidad del personal afectado al Sistema, indicando las altas y bajas que se hayan producido, categoría, antigüedad, cargas de familia y toda otra información que corresponda en cumplimiento de la legislación laboral vigente.

UTA choferes colectiveros paro transporte.jpg

Prioridades y exclusiones

La ordenanza establece la prioridad para el Personal Existente y la responsabilidad exclusiva del Empleador excluyendo a la Municipalidad. Por lo tanto, las indemnizaciones y demás consecuencias que surjan de la relación de trabajo quedarán a cargo exclusivo del concesionario.

Sobre las obligaciones del Concesionario están asumir todas las responsabilidades como empleador y a todos los efectos jurídicos, respecto de todo el personal a su servicio. El concesionario también estará obligado al fiel cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, laborales y previsionales. También debe contratar a Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) respecto de los trabajadores dependientes que tenga a su cargo.

La Municipalidad, por su parte, no asume obligación alguna con respecto a daños y perjuicios o compensación que deba pagarse por accidentes o lesiones de trabajadores u otras personas empleadas por el concesionario o subcontratista.

Sobre la Habilitación del personal afectado a la conducción de los vehículos deberá contar previamente con la habilitación de la Municipalidad, la cual será renovada anualmente. También se considera el sueldo del chófer de transporte de corta distancia dentro de la Canasta de Salarios utilizada para determinar el Índice de Actualización del Transporte Urbano de Pasajeros (IATUP).

ordenanza choferes Paraná UTA
Noticias relacionadas
La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido.

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

La FHAyCS realizará el Encuentro Anual de los Talleres UPAMI

Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Ver comentarios

Lo último

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Ultimo Momento
Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Mendoza promulgó cambios en la Ley de Tránsito

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Policiales
Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Ovación
La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Marcelo Gallardo le comunicó a cinco jugadores que no seguirán en River

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Primera Nacional: un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Los Pumas 7 ya tienen fecha y hora para su debut en Dubai

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

Se definirá el Torneo Oficial de Damas

La provincia
San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

San José UTE no acatará el fallo judicial que ordena incorporar a trabajadores de ERSA

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

Dengue: se realizan bloqueos preventivos en Paraná

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Escuela Municipal de Danza realizó su muestra anual con un homenaje al rock nacional

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

La Municipalidad de Paraná formalizó ante el Concejo el proyecto de Estacionamiento Medido

Dejanos tu comentario