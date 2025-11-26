Uno Entre Rios | Ovación | Tchoukball

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Tras la finalización de la Liga Regional de Tchoukball, los dirigentes Miguel Pérez y Aristela Larocca realizaron un balance de la temporada.

26 de noviembre 2025 · 19:32hs
Son cada vez más los jugadores que se suman a la práctica de tchoukball.

NG Digital

Son cada vez más los jugadores que se suman a la práctica de tchoukball.

La Liga Regional de Tchoukball cerró su temporada en Chajarí con un nuevo capítulo de crecimiento institucional y deportivo. Tras la finalización del Torneo Clausura, Miguel Pérez, presidente de la Federación de Tchoukball de Entre Ríos, y Aristela Larocca, presidenta de la Asociación Tchoukball Argentino (ATBA) hicieron un balance.

Ambos coincidieron en que el año dejó señales concretas de madurez competitiva y de consolidación del proyecto regional, con la meta de un 2026 en el cual se buscará sostener este impulso y continuar ampliando la presencia del Deporte de La Paz con un calendario que se afianza.

Si Rocamora finaliza quinto en la Conferencia Sur integrará el Grupo A en El Talar; si termina sexto el B en Obras Basket.

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Este año la temporada tuvo su inicio en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos.

Paraná abrirá la temporada 2026 del Turismo Nacional

Referentes del Tchoukball

“Esta temporada 2025 ha sido muy buena. Hemos disputado dos torneos; es la primera que hacemos un Torneo Apertura y un Torneo Clausura. Estamos muy conformes porque se viajó a las distintas jurisdicciones, y en cuanto al nivel deportivo, la verdad que se vio un nivel muy bueno, con progresos en distintos aspectos. Los entrenadores de cada equipo están trabajando muy bien”, expresó Pérez.

Sobre la inclusión durante el 2025 del representativo masculino “B” de Vélez Sársfield de Chajarí, el dirigente indicó que “es muy valioso porque eso hace que se vea más el tchoukball” y adelantó que para el próximo año Concordia también sumará otro equipo masculino para la competición regional.

Por su parte, Larocca, aseveró que “el balance del año es muy positivo para ATBA. Venimos del post Panamericano del año pasado organizado por Argentina, y estamos muy contentos porque se sumaron muchas personas a lo que es el tchoukball de la región de Entre Ríos y Corrientes”.

Por otra parte, resaltó el trabajo de los responsables de cada jurisdicción: “Estamos muy orgullosos de los referentes porque se nota que están trabajando mucho, que le ponen mucho empeño, y eso queda reflejado en cada jornada. Seguramente el año que viene tengamos más equipos, lo que también nos obliga a seguir trabajando para continuar con el progreso de la disciplina”.

Tchoukball Liga Regional Torneo Clausura balance
Noticias relacionadas
Enzo Pérez no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Enzo Pérez y otros históricos se irían de River

Recreativo tendrá un difícil compromiso en Federación.

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Agustín Almendra se negó a devolver el préstamo y la Justicia falló a favor del club de la Ribera.

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle un importante dinero a Boca

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025.

Entre Ríos confirmó sus seleccionados para el Seven de la República 2025

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Paraná abrirá la temporada 2026 del Turismo Nacional

Paraná abrirá la temporada 2026 del Turismo Nacional

Policiales
Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Detuvieron a un hombre de Paraná con cientos de pastillas de éxtasis

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Federal: condenan a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual simple

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva a un imputado por homicidio

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Una década después, el femicidio de Gisela López continúa sin responsables

Ovación
Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Rocamora tiene un panorama casi definido en la Liga Nacional Femenina

Enzo Pérez y otros históricos se irían de River

Enzo Pérez y otros históricos se irían de River

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Otro año de crecimiento para el Tchoukball

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Recreativo va por el pase a las semifinales de la Liga Provincial

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

Liga Argentina: La Unión de Colón celebró otra victoria como local

La provincia
La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

La Municipalidad de Paraná trabaja en la nueva señalización del transporte urbano

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Escritor de Concordia ganó un premio del Fondo Nacional de las Artes

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

Colectivos: tras la asamblea, se retomó el servicio en Paraná

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de noviembre

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Importantes donaciones para el Hospital Masvernat y San Martín

Dejanos tu comentario