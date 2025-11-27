MiradorTEC obtuvo dos premios nacionales. 

Uno Entre Rios | La Provincia | MiradorTEC

Por innovación y desarrollo tecnológico, MiradorTEC fue premiado a nivel nacional por su impacto y proyección.

27 de noviembre 2025 · 18:40hs
El centro tecnológico MiradorTEC recibió dos reconocimientos nacionales que destacan su impacto y proyección: el Premio Sadosky al Mejor Proyecto de Desarrollo Regional, otorgado por la Cámara Argentina de la Industria del Software, y el Premio de la Red de Ciudades Inteligentes por su aporte al desarrollo innovador.

Este reconocimiento nacional consolida al MiradorTEC como uno de los motores estratégicos del desarrollo científico y tecnológico de Entre Ríos, y reafirma el camino que el gobierno entrerriano viene construyendo para promover empleo calificado, innovación y nuevas industrias.

LEER MÁS: El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El premio para MiradorTEC

Los Premios Sadosky distinguen cada año a los proyectos más relevantes de la industria del software. En esta edición, MiradorTEC no solo fue ternado entre las iniciativas más destacadas del país, sino que resultó ganador luego de la votación del jurado.

Carlos Pallotti, director del espacio, celebró el reconocimiento y subrayó su significado: “MiradorTEC fue elegido como el mejor proyecto de desarrollo regional en Argentina. Es un orgullo enorme para Entre Ríos y un mensaje claro de que la innovación también se construye desde el interior”, narró.

El centro funciona como un nodo de alta competencia donde hoy trabajan unas 30 empresas y se desarrollan 26 proyectos innovadores en distintas etapas. Su crecimiento se apoya en dos pilares: un edificio moderno y tecnificado, pensado para proyectos de vanguardia, y un ecosistema que articula a empresas, universidades y equipos de investigación.

“En un mundo cada vez más basado en el conocimiento, tecnología, biotecnología, inteligencia artificial, este tipo de espacios impulsa nuevas oportunidades para la provincia”, remarcó Pallotti, destacando que el sector del conocimiento ya es la tercera fuente de exportaciones de Argentina.

