Torneo Apertura: Independiente perdió y se jugará la clasificación en la última fecha

Independiente cayó 2-0 ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza y complicó seriamente sus chances de asegurar un lugar en octavos de final.

En el estadio Guillermo Laza, este viernes por la tarde, Deportivo Riestra derrotó 2 a 0 a Independiente por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y complicó seriamente las aspiraciones del conjunto de Avellaneda, que llegaba con la chance concreta de asegurar su clasificación a los octavos de final.

El partido, disputado en el Bajo Flores, tuvo un desarrollo que rápidamente se inclinó en favor del local. Desde el arranque, Riestra mostró intensidad, presión alta y una postura decidida para disputar cada pelota como si fuera la última. Esa actitud le permitió golpear temprano: a los 12 minutos del primer tiempo, Mariano Bracamonte aprovechó un avance profundo y definió con precisión para poner el 1 a 0.

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El gol cambió por completo el trámite. Independiente, obligado por el resultado y el contexto, intentó asumir el protagonismo, pero se encontró con un rival ordenado, combativo y eficaz para cortar los circuitos de juego. El equipo visitante manejó la posesión durante varios pasajes, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros, lo que le impidió generar situaciones de riesgo concretas.

Riestra, por su parte, apostó a la solidez defensiva y a las transiciones rápidas. Con líneas compactas y mucha entrega física, logró sostener la ventaja durante el resto de la primera etapa, que se jugó con intensidad, fricción y pocas llegadas claras.

Independiente perdió y se jugará la clasificación en la última fecha

Independiente riestra 1 Independiente perdió y se jugará la clasificación en la última fecha

En el complemento, el panorama no cambió demasiado. Independiente salió con otra actitud, adelantó sus líneas y buscó arrinconar al local, pero volvió a chocar con sus propias limitaciones ofensivas. A pesar de algunos intentos aislados, no logró inquietar con peligro real al arco rival.

El equipo dirigido por el Malevo, en cambio, supo esperar su momento. Y lo encontró a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Pedro Ramírez capitalizó una acción ofensiva y selló el 2 a 0 definitivo, desatando el festejo en el estadio.

Ese segundo gol terminó por sentenciar el encuentro. Independiente sintió el impacto anímico y no tuvo respuestas para revertir la historia, mientras que Riestra manejó los tiempos con inteligencia hasta el pitazo final.

El triunfo significó un resultado histórico para el conjunto local, que venía de un torneo irregular y logró imponerse ante uno de los equipos con aspiraciones en la zona. Para Independiente, en cambio, la derrota representa un golpe duro: no pudo asegurar su clasificación y ahora dependerá de otros resultados en la última fecha para meterse en los playoffs.