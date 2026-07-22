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Tigre podría ser sancionado por la exhibición de la bandera sobre Malvinas

El festejo de los jugadores de Tigre fue idéntico al realizado por la Selección argentina después de la histórica victoria frente a Inglaterra en el Mundial.

22 de julio 2026 · 16:56hs
Los jugadores de Tigre con la bandera que generó polémica.

Los jugadores de Tigre con la bandera que generó polémica.

Tigre podría recibir sanciones disciplinarias por parte de la Conmebol tras celebrar la goleada por 3 a 0 sobre Nacional, en el playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana, con una bandera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”.

El festejo fue idéntico al realizado por la selección argentina después de la histórica victoria frente a Inglaterra en el Mundial y ahora quedó bajo análisis por una posible infracción al reglamento del organismo sudamericano.

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La exhibición de ese mensaje podría ser considerada una manifestación de carácter político durante un evento oficial de la Conmebol y, en ese marco, el club se expondría a distintas sanciones contempladas en el Código Disciplinario.

¿Qué sanciones podría recibir Tigre?

Estas sanciones pueden ser: la obligación de disputar partidos a puertas cerradas o con aforo reducido, el cierre parcial del estadio, la prohibición de jugar en un estadio determinado, la disputa de encuentros en terreno neutral o incluso en un tercer país, además de la anulación o repetición de partidos, reducción de puntos, prohibición de venta de entradas, descalificación de competiciones, retención de ingresos, restricciones para inscribir futbolistas y prohibición de ingreso de hinchas cuando el equipo juegue como visitante.

El caso también encuadraría en el artículo 12.2.e del Código Disciplinario, referido al orden y la seguridad en los partidos, que permite sancionar a clubes por el uso de gestos, palabras, objetos u otros medios para transmitir mensajes considerados políticos, ideológicos, religiosos, ofensivos o provocativos.

Además, Tigre podría afrontar una multa económica por incumplir el artículo 5.8.3 del Manual de Clubes, que prohíbe la exhibición de mensajes políticos, religiosos, comerciales o conmemorativos durante cualquier actividad vinculada al partido sin autorización previa de la Conmebol.

Al tratarse de un encuentro correspondiente al playoff de octavos, la sanción económica mínima sería de 8.000 dólares, mientras que una segunda infracción elevaría la multa a 10.000 dólares.

No es la primera vez que una bandera en referencia a las Islas Malvinas aparece en esta edición de la Copa Sudamericana: en el encuentro entre Unión de Santa Fe y Palestino de Chile, simpatizantes del conjunto trasandino exhibieron un trapo con la leyenda “Las Islas son argentinas”, imagen que posteriormente fue publicada por el propio club chileno en sus redes sociales.

Tigre Malvinas Conmebol sanción
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