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Ñangarecó Nderejhé, mención de honor al mérito turístico del Senado

La Asociación A Ñangarecó Nderejhé recibió una Mención de Honor al Mérito Turístico del Senado por su trabajo en el islote Curupí en Paraná

23 de septiembre 2026 · 12:57hs
La Asociación A Ñangarecó Nderejhé recibió una Mención de Honor al Mérito Turístico del Senado por su trabajo en el islote Curupí en Paraná

La Asociación A Ñangarecó Nderejhé recibió una Mención de Honor al Mérito Turístico del Senado por su trabajo en el islote Curupí en Paraná

La Asociación Ambientalista A Ñangarecó Nderejhé recibió la Mención de Honor al Mérito Turístico, otorgada por la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación Argentina, en reconocimiento a la labor que desarrolla en la Reserva Natural Islote Municipal Curupí, uno de los espacios naturales más significativos de la ciudad de Paraná y de la región.

Ir al Islote Curupí es un planazo estas vacaciones

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La distinción pone en valor el trabajo sostenido de la organización en la conservación del ecosistema ribereño, la educación ambiental y el desarrollo de propuestas de turismo de naturaleza que permiten acercar a vecinos y visitantes a la biodiversidad del río Paraná.

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La iniciativa para otorgar este reconocimiento fue presentada por el senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, quien durante su gestión como intendente de Paraná impulsó, junto con la Asociación, un proceso de recuperación y puesta en valor del Islote Curupí como espacio ambiental, educativo y turístico.

Durante esa etapa se concretó el desarrollo de senderos, pasarelas y miradores para habilitar recorridos guiados y acercar el patrimonio natural del Islote a la comunidad. El proyecto fue concebido con criterios de preservación ambi

ental y como una nueva propuesta turística para la ciudad.

Frente a Paraná, el Islote Curupí conserva humedales, especies nativas y un ecosistema esencial para el equilibrio ambiental del río.

Frente a Paraná, el Islote Curupí conserva humedales, especies nativas y un ecosistema esencial para el equilibrio ambiental del río.

En 2023, además, durante la gestión de Bahl, la Legislatura entrerriana sancionó la incorporación del Islote Curupí al sistema provincial de áreas naturales protegidas, mientras que la Municipalidad de Paraná extendió el comodato con Ñangarecó Nderejhé para garantizar la continuidad de las acciones de conservación y cuidado del espacio.

En aquella oportunidad, Bahl destacó el trabajo de la Asociación y señaló que el Curupí representaba una experiencia de articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. También sostuvo que el desarrollo turístico y la protección ambiental podían avanzar de manera conjunta, incorporando al Islote como parte de la propuesta turística de Paraná.

La distinción del Senado de la Nación representa así un reconocimiento nacional a una experiencia que durante las últimas décadas tuvo como protagonista central a A Ñangarecó Nderejhé, organización que desde 1995 trabaja por la protección y preservación del Islote Curupí.

El reconocimiento también pone en valor una política de conservación que permitió transformar un espacio natural frente a la ciudad en un ámbito de educación ambiental, turismo de naturaleza y valoración del patrimonio natural y cultural entrerriano.

Para Paraná, el Islote Curupí constituye hoy una oportunidad para conocer el ecosistema ribereño desde una perspectiva de conservación y turismo sustentable, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con uno de los paisajes naturales más característicos del territorio.

Ñangarecó Nderejhé Islote Curupí Cámara de Senadores de la Nación Adán Bahl
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