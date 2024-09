TC2000 en Concordia: tercera victoria del año para Leonel Pernía

"Damián (Fineschi) venía muy rápido y me exigió en todo momento. Me hizo gastar un par de ‘push to pass’ para poder seguirlo. Después me la jugué bien por dentro en la chicana y salió una linda maniobra para superarlo. Estamos posicionados como nunca estuvimos en un campeonato de TC2000, pero esto todavía no está terminado", indicó Leonel Pernía en Campeones Radio y AM590 Continental.

Damián Fineschi (Chevrolet Cruze) igualó su mejor resultado de 2024 (también había sido 2º en las primera carrera de Río Cuarto y ayer en Concordia) y sumó su 6º podio de la temporada. En tanto, para Tiago Pernía (Renault Fluence GT) fue su 5º podio en 10 carreras en TC2000, y por 2ª vez compartió el estrado con “Leo” (la 1ª había sido en El Villicum, donde ganó el hijo y el padre fue 3º). Los Toyota Corolla de Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Marcelo Ciarrocchi (TGR Argentina) completaron el “top 5”.

Los Pernía fueron “1-3” en la Final de Concordia y ya son “1-2” en el campeonato, ya que Tiago es el nuevo escolta de Leonel, desplazando de ese lugar a Bernardo Llaver (Honda Civic), que culminó 7º hoy, y a Matías Rossi (Toyota Corolla), que fue 10º. El “Tanito” le lleva 87 puntos a Tiago, 90 al mendocino y 94 al “Misil”.

Matías Rossi (Toyota Corolla), que ganó la carrera del sábado, volvió a elegir el lado externo para largar desde la “pole position”. Pero esta vez no le salió bien: perdió el control del auto en plena curva 1, mientras disputaba la punta con Damián Fineschi (Chevrolet Cruze), protagonizó una leve ida de pista y quedó 16º. Con bastante pasto tapándole el radiador, el “Misil” no pudo avanzar mucho y llegó 10º.

Lo que sigue tras Concordia

El TC2000 disputará su 8ª fecha el 21 y 22 de septiembre, que todavía no tiene escenario confirmado.