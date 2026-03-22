El piloto de Concepción del Uruguay aprovechó un toque entre Guiffrey y Santilli Pazos para saltar a la punta e imponerse por más de 10 segundos de diferencia.

Tomás Pellandino (Ford Ranger) resultó el contundente ganador de la Final correspondiente a la 2ª fecha del campeonato 2026 del TC Pista Pick Up, que se corrió en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata. El representante de Concepción del Uruguay obtuvo su 2ª victoria en 13 participaciones en la categoría, mientras que Antonino Sganga (Ford Ranger) y Santiago Biagi (Toyota Hilux) completaron el podio en el “Roberto Mouras”.

El piloto del SAP Team , el equipo más exitoso de la historia de la categoría (13 triunfos), largó 3º y saltó a la punta cuando Juan Pablo Guiffrey (Ford Ranger) y Nicanor Santilli Pazos (Foton Tunland G7) se tocaron en el curvón durante la 3ª vuelta, lo que relegó al entrerriano de Villaguay al 2º puesto y al pilarense, al 12º.

A partir de ahí, y pese a dos pequeñas hernias de disco que lo afectan desde la apertura de la temporada y le impiden estar al 100% físicamente, Pellandino fue construyendo una ventaja considerable sobre su Antonino Sganga (Ford Ranger), que se convirtió en su escolta en la 4ª vuelta. El piloto del Gurí Martínez Competición, que también corrió disminuido físicamente por una intoxicación que sufrió en la noche del sábado, terminó a 10s756 del ganador.

TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

TC pista pick up 1 TC Pista Pick Up: Tomás Pellandino festejó en el "Mouras"

“Cuando quedé 1º traté de marcar un ritmo para que no se vengan los que venían atrás. Fue una carrera muy exigente para mi físico, terminó un poco dolorido, pero mucho mejor que en la carrera anterior. Me recuperé en tiempo récord para esta fecha, pero obviamente quedaron secuelas…”, contó Pellandino en Campeones Radio y AM590 Continental tras quedar al tope del campeonato, con 6 puntos de ventaja sobre Santiago Biagi (Toyota Hilux).

Sganga, que este año se sumó al equipo del “Gurí” Martínez luego de correr la temporada pasada con el Azar Motorsports, logró su 1º podio en 13 apariciones en el TC Pista Pick Up. Por su parte, Biagi protagonizó un domingo de grandes avances y cosechó su segundo “top 3” en 3 carreras en la categoría. El piloto del RUS Med Team, que no pudo clasificar por un accidente en los entrenamientos, largó último en su serie y desde ahí avanzó hasta el 3º puesto en la Final.

La próxima fecha del TC Pista Pick Up se llevará a cabo el 25 y 26 de abril, en circuito a confirmar.