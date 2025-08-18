Vélez y Central Córdoba se enfrentarán el 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito, Rosario, en busca del trofeo de la Supercopa Argentina.

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba.

Es oficial: la AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba. La final se jugará el sábado 6 de septiembre a las 15 en el Gigante de Arroyito, Rosario. La casa de Rosario Central, para ser más detallistas.

El Fortín disputará la Supercopa gracias a campeonar en la última Liga Profesional de la mano de Gustavo Quinteros, el que significó el primer campeonato obtenido desde el Torneo Inicial 2012. Por su parte, el Ferroviario accedió a la final debido a su consagración en la Copa Argentina, trofeo que le ganó 1-0 en el partido decisivo al propio Vélez.

Los de Liniers y los santiagueños se enfrentarán en la 11° edición de esta final única. Ahora con Guillermo Barros Schelotto como técnico, el Fortín intentará conseguir su segunda Supercopa Argentina luego de aquella victoria ante Arsenal en 2014. Mientras tanto, Central Córdoba buscará su segundo título de Primera.

Origen de la Supercopa Argentina

La competencia nació en la temporada 2012, en la que Arsenal de Sarandí derrotó a Boca por penales. En tanto que River festejó ante Estudiantes en 2024. Por el momento, solo no se disputaron dos ediciones.

La pandemia de COVID-19 obligó a que la Copa Argentina 2020 finalice en diciembre de 2021 y Boca fue el campeón. Sin embargo, el Xeneize había sido el ganador de la Superliga 2019-2020, por lo que deberá enfrentar al segundo del torneo doméstico: River.

Al año siguiente, el Millonario se adueñó de la Superliga, pero en aquella temporada no se disputó el torneo más federal del país, ya que se completó la iniciada en 2020. Por esto, es probable que ambos cruces pendientes se unifiquen en un solo choque.