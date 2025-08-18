Uno Entre Rios | La Provincia | Dólar oficial

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

El dólar oficial bajó este lunes y acumula once jornadas consecutivas a la baja. El dólar blue, en tanto, trepó 20 pesos.

18 de agosto 2025 · 18:06hs
El dólar oficial volvió a caer este lunes y acumula once jornadas consecutivas a la baja, en medio de lo que fue la licitación de emergencia que lleva adelante el Ministerio de Economía, tras el magro rollover del pasado miércoles, donde se cubrieron vencimientos solo en un 61,07%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, retrocedió 0,5% a 1.293 pesos. Por su parte, el dólar minorista subió a 1.314,24 pesos para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el segmento contado se operó un volumen superior a 452,8 millones de dólares.

En el Banco Nación (BNA) trepó 5 pesos a 1.315 pesos. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en 1.709,5 pesos.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP baja 0,7% a 1.298,36 pesos, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,2% a 1.303,89 pesos.

A cuánto cerró este lunes el blue

El dólar blue, en tanto, trepó 20 pesos este lunes. Según un relevamiento en la city, cerró este lunes a 1.324 pesos para la compra y 1.354 pesos para la venta.

Los contratos de dólar futuro operaron a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de 1.313,5 pesos, y que en diciembre llegará hasta los 1.496 pesos. La cantidad de contratos alcanzó un monto de 941 millones de dólares.

El gobierno adjudicó 3,788 billones de pesos en licitación

En tanto, la Secretaría de Finanzas anunció que adjudicó 3,788 billones de pesos en la licitación de hoy tras recibir ofertas por un total de 3,799 billones de pesos.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Se licitó una letra capitalizable con una tasa de interés mayorista TAMAR al 28 de noviembre 2025 +1,00% TNA.

Con TAMAR actual al 49,94% TNA, el cálculo totaliza 50,94% TNA, que proyectada a noviembre podría rondar el 65% de acuerdo con la evolución estimada para ese período.

El miércoles pasado, el Gobierno adjudicó 9.147 pesos billones en una licitación que no le alcanzó para renovar el total de los vencimientos, pese a que convalidó tasas de interés de hasta 69,20% en su oferta.

En esa ocasión, logró un rollover sobre los vencimientos de 61,07%.

Luego de ese resultado, el jueves, a través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.

Lo hizo a través del incremento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos que serían suscriptos hoy, a través de esta nueva licitación del Tesoro.

