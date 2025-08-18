Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Los restos de Artemio Waigel fueron depositados el jueves 14 en el panteón familiar del cementerio católico de Crespo bajo un hermetismo absoluto de su familia.

Artemio Waigel fue uno de los principales acusados en una de las mayores estafas de la provincia.

Los restos de Artemio Waigel , empresario condenado por la mayor estafa económica de la provincia, fueron depositados el jueves 14 en el panteón familiar del cementerio católico de Crespo. Tenía 85 años y desde hacía meses atravesaba un delicado estado de salud. Falleció en un geriátrico de Paraná.

El hermetismo familiar y de allegados fue casi absoluto. Su muerte se produjo la semana pasada, en un geriátrico de Paraná, donde había sido trasladado luego de obtener la libertad condicional el 16 de mayo de 2025, otorgada por la jueza Noemí Berros.

La muerte de Artemio Waigel

El beneficio, solicitado por su defensa, se fundamentó en la necesidad de contar con asistencia médica permanente. Hasta entonces, cumplía prisión domiciliaria en su vivienda de Crespo, en el marco de la condena impuesta en 2022 por quiebra e insolvencia fraudulenta, causa que dejó un tendal de más de 1.500 damnificados y un perjuicio millonario también al propio fisco nacional (AFIP, hoy ARCA).

Artemio Waigel Artemio Waigel falleció en un geriátrico de Paraná.

El apellido Waigel se había convertido, desde mediados del siglo XX, en sinónimo de esfuerzo, progreso y confianza en Crespo. Todo comenzó con Miguel Waigel, padre de Artemio, quien por aquellos años formó parte de Transportes Waigel junto a su hermano Gaspar. Aquella sociedad se dedicaba a trasladar piedra y arena de los arroyos de la región.

Con el tiempo, Miguel se independizó y apostó a un nuevo horizonte: un negocio de ramos generales que pronto incorporó materiales para la construcción. La experiencia previa en el transporte de arena, cal y piedra lo empujó a diversificar la oferta. Fue entonces cuando se sumaron al trabajo familiar sus hijos Artemio y Fermín, quienes serían piezas claves en el posterior crecimiento.

Según detalla el historiador Orlando Britos en un libro de su autoría llamado "Waigel", con el auge de la avicultura y de otras producciones regionales en la década del 70, la firma vivió una expansión acelerada: “Miguel Waigel y Cía se convirtió en uno de los principales proveedores del mercado de la construcción, en una etapa de gran dinamismo productivo. Era la única casa organizada que reunía todos los artículos necesarios para edificar. Waigel fue la proveedora más grande de Crespo y de las localidades vecinas. A inicios de los años ’80 ya era la gran empresa, con un ascenso vertiginoso e importante”, describe Britos.

De la venta de materiales, el grupo familiar pasó a desplegar un verdadero conglomerado con doce firmas registradas, que abarcaban rubros diversos: Transwai SRL, Waigel y Cía SRL, Construmix Argentina SRL, Construwai SA, El Legado SRL, F&M Fiduciaria SRL, Strom SRL, Cementos del Paraná SRL, Artemio Waigel SRL, Waigel Comercial SRL, Waigel Hermanos SRL y Bienes del Litoral SA.

Durante años, la expansión estuvo sostenida no solo en la actividad comercial, sino también en maniobras financieras con los ahorros de vecinos de Crespo y de gran parte de la provincia, que confiaban en la solvencia y en la imagen de seriedad de la familia.

En 2009, los hermanos Artemio y Fermín (fallecido en 2012) decidieron separar la administración y repartirse los bienes. La división fue el preludio de un colapso que pronto se volvería público.

La caída y el escándalo

Entre 2008 y 2009 comenzaron a aparecer los indicios que luego estallaron en lo que sería conocido como “la mayor estafa financiera de Entre Ríos”.

FM Estación Plus informó por aquellos años que más de 1.500 personas físicas y jurídicas resultaron damnificadas, entre ellas la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las maniobras fraudulentas se estimaron en más de 65 millones de pesos de aquel entonces y el grupo empresarial dejó en la calle a unos 200 trabajadores.

La Justicia determinó que hubo quiebra e insolvencia fraudulenta, con un perjuicio calculado en montos multimillonarios, difícilmente recuperables para los ahorristas. El impacto social y económico fue demoledor: familias enteras perdieron sus ahorros de toda la vida e incluso empresas locales se vieron afectadas por la caída del grupo.

Tras un largo proceso judicial, en 2022 Artemio Waigel fue condenado y enviado a cumplir prisión domiciliaria en su vivienda de Crespo.