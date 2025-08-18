Uno Entre Rios | Policiales | Artemio Waigel

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Los restos de Artemio Waigel fueron depositados el jueves 14 en el panteón familiar del cementerio católico de Crespo bajo un hermetismo absoluto de su familia.

18 de agosto 2025 · 19:55hs
Artemio Waigel fue uno de los principales acusados en una de las mayores estafas de la provincia.

Artemio Waigel fue uno de los principales acusados en una de las mayores estafas de la provincia.

Los restos de Artemio Waigel, empresario condenado por la mayor estafa económica de la provincia, fueron depositados el jueves 14 en el panteón familiar del cementerio católico de Crespo. Tenía 85 años y desde hacía meses atravesaba un delicado estado de salud. Falleció en un geriátrico de Paraná.

El hermetismo familiar y de allegados fue casi absoluto. Su muerte se produjo la semana pasada, en un geriátrico de Paraná, donde había sido trasladado luego de obtener la libertad condicional el 16 de mayo de 2025, otorgada por la jueza Noemí Berros.

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Paraná: motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

La muerte de Artemio Waigel

El beneficio, solicitado por su defensa, se fundamentó en la necesidad de contar con asistencia médica permanente. Hasta entonces, cumplía prisión domiciliaria en su vivienda de Crespo, en el marco de la condena impuesta en 2022 por quiebra e insolvencia fraudulenta, causa que dejó un tendal de más de 1.500 damnificados y un perjuicio millonario también al propio fisco nacional (AFIP, hoy ARCA).

Artemio Waigel
Artemio Waigel falleció en un geriátrico de Paraná.

Artemio Waigel falleció en un geriátrico de Paraná.

El apellido Waigel se había convertido, desde mediados del siglo XX, en sinónimo de esfuerzo, progreso y confianza en Crespo. Todo comenzó con Miguel Waigel, padre de Artemio, quien por aquellos años formó parte de Transportes Waigel junto a su hermano Gaspar. Aquella sociedad se dedicaba a trasladar piedra y arena de los arroyos de la región.

Con el tiempo, Miguel se independizó y apostó a un nuevo horizonte: un negocio de ramos generales que pronto incorporó materiales para la construcción. La experiencia previa en el transporte de arena, cal y piedra lo empujó a diversificar la oferta. Fue entonces cuando se sumaron al trabajo familiar sus hijos Artemio y Fermín, quienes serían piezas claves en el posterior crecimiento.

LEER MÁS: Causa Waigel: otorgan la libertad condicional a uno de los principales condenados

Según detalla el historiador Orlando Britos en un libro de su autoría llamado "Waigel", con el auge de la avicultura y de otras producciones regionales en la década del 70, la firma vivió una expansión acelerada: “Miguel Waigel y Cía se convirtió en uno de los principales proveedores del mercado de la construcción, en una etapa de gran dinamismo productivo. Era la única casa organizada que reunía todos los artículos necesarios para edificar. Waigel fue la proveedora más grande de Crespo y de las localidades vecinas. A inicios de los años ’80 ya era la gran empresa, con un ascenso vertiginoso e importante”, describe Britos.

De la venta de materiales, el grupo familiar pasó a desplegar un verdadero conglomerado con doce firmas registradas, que abarcaban rubros diversos: Transwai SRL, Waigel y Cía SRL, Construmix Argentina SRL, Construwai SA, El Legado SRL, F&M Fiduciaria SRL, Strom SRL, Cementos del Paraná SRL, Artemio Waigel SRL, Waigel Comercial SRL, Waigel Hermanos SRL y Bienes del Litoral SA.

Durante años, la expansión estuvo sostenida no solo en la actividad comercial, sino también en maniobras financieras con los ahorros de vecinos de Crespo y de gran parte de la provincia, que confiaban en la solvencia y en la imagen de seriedad de la familia.

En 2009, los hermanos Artemio y Fermín (fallecido en 2012) decidieron separar la administración y repartirse los bienes. La división fue el preludio de un colapso que pronto se volvería público.

La caída y el escándalo

Entre 2008 y 2009 comenzaron a aparecer los indicios que luego estallaron en lo que sería conocido como “la mayor estafa financiera de Entre Ríos”.

FM Estación Plus informó por aquellos años que más de 1.500 personas físicas y jurídicas resultaron damnificadas, entre ellas la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las maniobras fraudulentas se estimaron en más de 65 millones de pesos de aquel entonces y el grupo empresarial dejó en la calle a unos 200 trabajadores.

La Justicia determinó que hubo quiebra e insolvencia fraudulenta, con un perjuicio calculado en montos multimillonarios, difícilmente recuperables para los ahorristas. El impacto social y económico fue demoledor: familias enteras perdieron sus ahorros de toda la vida e incluso empresas locales se vieron afectadas por la caída del grupo.

Tras un largo proceso judicial, en 2022 Artemio Waigel fue condenado y enviado a cumplir prisión domiciliaria en su vivienda de Crespo.

Artemio Waigel Crespo Paraná
Noticias relacionadas
Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante.

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión.

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

La Pistolera era ex custodia de Marcela Acuña (Foto del círculo), del clan Sena.

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Por orden del juez Hernán Viri detuvieron y extraditaron a un uruguayo acusado de abuso sexual agravado, con una alerta roja de Interpol

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Ver comentarios

Lo último

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Ultimo Momento
Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Policiales
Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Ovación
Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinatti

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinatti

La provincia
Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Se presentó la programación del 40° Encuentro Entrerriano de Teatro

Dejanos tu comentario