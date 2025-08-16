Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

El Torneo Oficial de Damas de la FEH continúa con su desarrollo

Se jugará la primera fecha de la Zona Campeonato y la cuarta de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey.

16 de agosto 2025 · 08:01hs
Sigue la actividad en el Torneo Oficial de Damas.

Gentileza Hockeyamill

Sigue la actividad en el Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tendrá actividad de manera desdoblada. En la Zona Campeonato se disputará la primera fecha que estaba pendiente, mientras que se jugará el cuarto capítulo de la Zona Ascenso.

En el máximo estamento del hockey sobre césped local, este sábado sólo habrá un partido, Tilcara-Talleres Rojo, en El Quincho de la Ruta 18. La Sub 19 se jugará a las 13.30, la Reserva a las 15 y la Primera a las 17.

Tigre se impuso ante Racing en el final de partido.

En un final dramático, Racing perdió con Tigre en la previa a la revancha con Peñarol

Unión tuvo un primer tiempo ideal en Córdoba.

Unión goleó a Instituto en Córdoba

En tanto que Rowing Azul-Capibá se jugará el martes, en La Tortuguita (Sub 19 a las 19, Reserva a las 20.30 y Primera a las 22); mientras que Paracao Azul y Estudiantes Negro se medirán el jueves en las instalaciones de la entidad de la zona sur de la capital provincial. La Reserva jugará a las 20 y la Primera a las 22.

El ascenso del Torneo Oficial de Damas

Mientras que por la segunda división, el sábado jugarán La Paz Hockey-Paracao Amarillo (Sub 10 a las 9; Sub 12 a las 10, Sub 14 a las 11, Sub 16 a las 12.15, Reserva a las 13.30 y Primera a las 15); Rowing Blanco-Unión Agrarios Cerrito (Sub 10 a las 9, Sub 12 a las 10, Sub 14 a las 11, Sub 16 a las 12.15, Sub 19 a las 15 y Primera a las 17); y Echagüe-Talleres Blanco en Paracao (Reserva a las 15 y Primera a las 17).

Mientras que el miércoles se medirán Estudiantes Blanco-Estudiantes Amarillo (Reserva a las 20 y Primera a las 21.30).

Torneo Oficial de Damas Federación Entrerriana de Hockey
