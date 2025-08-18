Uno Entre Rios | La Provincia | Consejo General de Educación

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

La página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos fue hackeada por Paralord Team, que puso una bandera de Brasil y un mensaje en tono irónico.

18 de agosto 2025 · 17:39hs
La página oficial del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos fue hackeada este lunes por un grupo que se identifica como Paralord Team. Al ingresar al sitio web, en lugar de los contenidos habituales, los usuarios se encontraron con una bandera de Brasil, un mensaje en tono irónico y la firma de cinco presuntos atacantes cibernéticos.

“Damas y caballeros, tengo dos noticias para ustedes: una buena y una mala. La mala noticia es que fueron hackeados. Y la buena noticia es que fuimos nosotros quienes hackeamos. xD. Paralord Team. Nos somos: Mizun0 – Catx64 – S0dr4ky – V1X – Urso”, se lee en la portada de la web del organismo a cargo de Alicia Fregonese.

El sitio intervenido también incluye un video musical y una leyenda en portugués que dice: “Pelé é maior que Maradona”, en referencia a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil.

Por el momento, desde el área de Educación de la provincia no emitieron ningún comunicado oficial sobre el ataque ni explicaron cómo podría afectar los trámites y servicios en línea que ofrece el CGE, tales como inscripciones, gestiones administrativas y consultas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades informen si el ataque fue únicamente con modificación de la portada o si existió algún acceso a datos internos del organismo.

