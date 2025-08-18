Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

El hombre fue descubierto por la policía en Rosario y en su intento de huida corrió hacia los pisos superiores y se lanzó desde unos seis metros de altura.

En el shopping El Portal de Rosario fue el hecho.

Un hombre fue sorprendido cuando intentaba sustraer un equipo de aire acondicionado en el shopping El Portal de Rosario. Al ser descubierto por la policía, huyó hacia los pisos superiores y, sin salida, se arrojó desde seis metros de altura. Sufrió una lesión en la rodilla y quedó detenido.

El insólito episodio ocurrió este domingo en el centro comercial ubicado en Nansen 323 , cuando efectivos que cubrían servicio adicional fueron alertados sobre un movimiento sospechoso en la playa de estacionamiento de planta baja.

Entre Ríos adhirió a un protocolo contra el fuego en las islas

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Según las fuentes, el individuo había roto la cañería de un equipo de aire acondicionado con fines de robo.

Al verse rodeado, el hombre corrió hacia la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al encontrar los portones cerrados decidió seguir subiendo hacia los pisos superiores. Sin salida posible, terminó lanzándose desde unos seis metros de altura y cayó en un sector parquizado interno del complejo.

El estado de salud y la causa

El sospechoso fue atendido por personal del SIES, que le diagnosticó un trauma en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Tras la atención médica, quedó a disposición de la comisaría 10ª, que lleva adelante las actuaciones por tentativa de robo.