Uno Entre Rios | El País | Rosario

Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

El hombre fue descubierto por la policía en Rosario y en su intento de huida corrió hacia los pisos superiores y se lanzó desde unos seis metros de altura.

18 de agosto 2025 · 21:46hs
En el shopping El Portal de Rosario fue el hecho.

En el shopping El Portal de Rosario fue el hecho.

Un hombre fue sorprendido cuando intentaba sustraer un equipo de aire acondicionado en el shopping El Portal de Rosario. Al ser descubierto por la policía, huyó hacia los pisos superiores y, sin salida, se arrojó desde seis metros de altura. Sufrió una lesión en la rodilla y quedó detenido.

Lo que pasó en Rosario

El insólito episodio ocurrió este domingo en el centro comercial ubicado en Nansen 323, cuando efectivos que cubrían servicio adicional fueron alertados sobre un movimiento sospechoso en la playa de estacionamiento de planta baja.

Cuarteto de Nos

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires coordinaron un protocolo de acción

Entre Ríos adhirió a un protocolo contra el fuego en las islas

Según las fuentes, el individuo había roto la cañería de un equipo de aire acondicionado con fines de robo.

Al verse rodeado, el hombre corrió hacia la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al encontrar los portones cerrados decidió seguir subiendo hacia los pisos superiores. Sin salida posible, terminó lanzándose desde unos seis metros de altura y cayó en un sector parquizado interno del complejo.

El estado de salud y la causa

El sospechoso fue atendido por personal del SIES, que le diagnosticó un trauma en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Tras la atención médica, quedó a disposición de la comisaría 10ª, que lleva adelante las actuaciones por tentativa de robo.

Rosario shopping Robo
Noticias relacionadas
Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Internaron de urgencia a Cacho Garay y podrían amputarlo

Peritan 20 historias clínicas de pacientes fallecidos que recibieron fentanilo en la causa contra laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA

Fentanilo contaminado: peritan historias clínicas

Panelista, vedette, ex futbolista y un hijo de famoso entres los candidatos a legisladores en las Elecciones 2025

Elecciones 2025: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros "candidatos famosos"

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo

Ver comentarios

Lo último

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Ultimo Momento
Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

Insólito robo en un shopping de Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Policiales
Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Motociclistas se accidentaron y fueron derivados inconscientes al hospital

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Falleció un hombre tras un incendio en una planta de residuos de Diamante

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Accidente fatal en Ruta 16: un joven perdió la vida al chocar con un camión

Ovación
Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Escándalo: piden la quiebra de San Lorenzo por una deuda millonaria

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

AFA anunció la sede y fecha de la Supercopa Argentina entre Vélez y Central Córdoba

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

La provincia
Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Villaguay: la Justicia ordenó la regeneración natural de un bosque nativo

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para este martes

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

Tormentas: qué es la ciclogénesis y cómo afectará la región

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

El dólar oficial cae en picada: el blue trepó 20 pesos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Hackearon la página oficial del Consejo General de Educación de Entre Ríos

Dejanos tu comentario