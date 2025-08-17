El sóftbol Lento define a sus campeones en Talleres

El certamen de sóftbol en veteranos cuenta con las categorías Más 35 y Más 45 años. Este domingo serán las finales en el diamante del CAT.

Con una destacada organización y el espíritu deportivo como bandera, el Club Atlético Talleres de la ciudad de Paraná lleva adelante con gran esfuerzo el Torneo Súper Slow 2025, una competencia dedicada a la modalidad de Lanzamiento Lento del sóftbol. El certamen, que dio inicio el pasado jueves, se extiende hasta la jornada de este domingo por la noche, día en que se disputarán las emocionantes finales en el diamante del club anfitrión, ubicado en calle Toribio Ortiz de la capital entrerriana.

La competencia cuenta con la participación de equipos de toda la región, organizados en dos categorías etarias: Más 35 años y Más 45 años. En total, más de una docena de elencos forman parte del certamen, lo que evidencia el crecimiento del softbol recreativo y competitivo en la región.

En la categoría Más 45 años, los equipos se dividieron en dos zonas. Zona A: Talleres, Fábrica de Armas, Latinos y Repecho Zona B: Mandiga, Surubí, Sutaca y Huracán

Por su parte, la categoría Más 35 años se disputa en formato de todos contra todos, con la presencia de siete equipos: Talleres, Estudiantes de Paraná, Sóftbol Play, Centro, Aguará, Capibá y Colonia CEF.

Desde el inicio del certamen, los partidos se desarrollaron en distintos escenarios deportivos de Paraná: El Plumazo del club Estudiantes, Sóftbol Play, el Estadio Ingenio Nalfaldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Sóftbol y la propia cancha del Club Atlético Talleres, donde hoy se cerrará el torneo con las definiciones.

Acto de inauguración

En la jornada de este sábado por la tarde se realizó el acto oficial de apertura en el diamante de Talleres. El evento reunió a todos los equipos participantes y autoridades de los clubes, en un emotivo momento que destacó el valor del deporte como espacio de encuentro, camaradería y vida activa para todas las edades. Se pudieron a familias del sóftbol viendo las alternativas de la presentación oficial.

Definiciones del torneo de sóftbol

La jornada de hoy comenzó temprano con los playoffs, donde se definieron los cruces para las instancias finales. La expectativa es máxima, ya que los equipos buscan coronarse en un torneo que no sólo premia lo deportivo, sino también la constancia y el esfuerzo colectivo.

La final de la categoría Más 45 años está programada para las 16. La gran definición de la categoría Más 35 años se disputará a las 18. Ambas finales tendrán lugar en el campo de juego del Club Atlético Talleres, que luce impecable y preparado para recibir a los mejores elencos del certamen.

Con el aval de los clubes participantes y el reconocimiento de quienes siguen de cerca el desarrollo del softbol regional, el torneo Súper Slow 2025 se consolida como una propuesta deportiva distinta, inclusiva y de gran nivel competitivo.

Desde la organización destacan el compromiso de todos los actores involucrados, y ya se piensa en próximas ediciones que sigan fortaleciendo esta modalidad.

El sóftbol de la categoría Lanzamiento Lento tiene su espacio y su fiesta en la ciudad de Paraná. Y Talleres, una vez más, demuestra que con trabajo y pasión se pueden lograr grandes cosas. Esta noche será el cierre del certamen con el desarrollo de las dos finales.