Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Con dos tantos de Ardaiz, Sarmiento se imponía en un partido clave al Decano, que descontó por Coronel y llegó al 2-2 final con Auzqui.

18 de agosto 2025 · 21:05hs
Sarmiento y Atlético Tucumán entregaron un entretenido empate por 2-2 en la ciudad de Junín, en un partido correspondiente a la zona B del torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Facundo Sava parecía que se iba a quedar con la victoria gracias al doblete de Joaquín Ardaiz, pero en el final los conducidos por Lucas Pusineri llegaron a la igualdad por Mateo Coronel y Carlos Auzqui. Los dos se quedaron en los seis puntos.

