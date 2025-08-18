Sarmiento y Atlético Tucumán igualaron por el Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán entregaron un entretenido empate por 2-2 en la ciudad de Junín, en un partido correspondiente a la zona B del torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Facundo Sava parecía que se iba a quedar con la victoria gracias al doblete de Joaquín Ardaiz, pero en el final los conducidos por Lucas Pusineri llegaron a la igualdad por Mateo Coronel y Carlos Auzqui. Los dos se quedaron en los seis puntos.